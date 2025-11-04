要肇逃還是牽車？他倒車撞倒一排機車 移車又往前撞路燈

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮新生三路昨天發生1起離譜的自撞事故，1名67歲的李姓男子駕駛時為倒車載太太，未料大腳一踩速度過快，將原本停在後方路邊的數輛機車撞到「全倒」，李男見狀下車，是先扶起其中1輛後又上車移車，沒想到李男疑似緊張又再大腳一踩，差點撞到前車後又開向外側，但依舊是來不及停車撞上路燈，畫面在網路傳開，也引來民眾驚呼「這到底是要肇逃還是要牽車？」

屏東東港分局昨天下午獲報在東港鎮新生三路段有交通事故，經警方到場處理，發現是李姓男子駕駛自小客車欲倒車時，不慎撞倒機車停車格內的4部普重機車致損傷，後續又因不慎踩到油門往前，衝撞路邊燈桿導致自小客車前車頭及右側受損，現場均無人受傷，李男酒測值為0，無酒駕情事，相關肇事原因調查釐清中。

不過，從現場監視器影像及路人的影像還原，李男見撞到機車，是先下車牽起其中1輛扶正，而疑似他的車就佔住停車格，導致其它車無法扶起，他因此又上車將自己的車往前移，疑似是為空出空間將其它車全部扶起，同樣的太太還是尚未上車，未料卻又撞上路邊燈桿再也動彈不得，一連串操作，是令路人看傻了眼。警方呼籲，汽機車駕駛應經常檢查車輛機具設施是否正常，切勿疲勞駕駛，並於行駛時保持專注、注意前方狀況，以維護交通安全。

