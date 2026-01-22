要脅台灣？新加坡投書喊「星光部隊」恐撤軍 蘇紫雲示警：在試探我國底線

新加坡「星光部隊」長達50年來在台灣進行軍事訓練，不過近日有新加坡軍方人士投書《亞洲時報》（Asia Times），聲稱兩岸情勢若升高，新加坡將可能不再保持中立，不排除將星光部隊撤離台灣。對此，國防院戰略資源所長蘇紫雲分析，新加坡這次的動作，「可能是在試探我國的底線」。​

台星1975年簽屬《星光計畫》雙邊防務協議，每年約有3000名新加坡武裝部隊人員輪替駐紮在台灣，沒有其他國家在台灣的駐軍規模比新加坡更大，報導指出，新加坡部隊在屏東空軍基地等地進行訓練，也是地方居民早已司空見慣的場景。



廣告 廣告

而星加坡總理黃循財日前再稱反對台獨，我國外交部對此反擊「呼籲星方切勿發表傷害台星關係的言論」，隨後這篇來自新加坡軍方人士的投書就出現，引起關注。



​蘇紫雲表示，​近年新加坡與中國關係更為密切，特別是在2016年後，新加坡就把在台灣的訓練部隊陸續減少。星光部隊的起源，是因為新加坡方面有鑑於國土狹小、軍事資源有限，因此1975年與我國簽署《星光計畫》，在屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口，進行基礎入伍訓、專長、特種作戰訓練。

蘇紫雲指出，新加坡除了在台灣，也拓展澳洲、紐西蘭、美國、法國等海外據點，但這次放出相關訊息的動作，「可能是在試探我國的一些底線」。

更多風傳媒報導

