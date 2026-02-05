要蓋市值超過2500億美元的100萬套「川普宅」 全美建商共謀挽救美國人跌到17%的購屋意願

面對美國房價居高不下與高利率環境的雙重夾擊，全美各大建築商正醞釀一項名為「川普宅」（Trump homes）的大規模開發計畫，目標是解決年輕首購族日益嚴重的住房負擔問題。根據《彭博社》（Bloomberg）引述知情人士消息，包含萊納房屋（Lennar Corp.）在內的頂尖建築業者，正草擬一項由私人投資者支撐的提案，預計投入資金規模高達2500億美元。



這份提案的核心在於引入私人資本參與。其中一個備受討論的版本顯示，投資者將先行購買這些房屋並出租給租客。在為期三年的租賃期滿後，租客所繳納的每月租金將可抵扣為購屋頭期款，讓原本無法負擔初期鉅額現金的首購族，能透過「以租代買」的方式逐步取得產權。

為什麼執行層面上極具挑戰性？



儘管構想大膽，但參與該計畫的相關人士向媒體坦言，這類涉及多方分潤與長期契約的方案，在實際執行層面上極具挑戰性且複雜度極高。目前傳出的初步規劃規模驚人，建築商考量興建多達100萬套住房，總市值預計超過2500億美元。

據了解，建築業者早在去年就開始與川普政府官員接觸並討論此案，但細節多處於浮動狀態。消息來源指出，目前的討論方向傾向於確保私人投資者不會承擔初期虧損，以吸引足夠的市場資金挹注。針對此項傳聞，指標性建築商萊納房屋（Lennar）目前拒絕發表任何評論。

聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）在接受《福斯財經網》（FOX Business Network）訪問時證實，業界確實提出了多種創意方案。普爾特表示：「建築商提交了許多不同的想法，其中一兩個確實提出了『川普宅』的概念。雖然政府目前並未積極審查該計畫，但我們歡迎所有改善住房負擔能力的建言。」

美國房市為何陷入結構性困局？



此提案背景反映了美國房地產市場的惡劣現況。受限於高房價與持續高檔的房貸利率，現有屋主因不願放棄早期的低利率貸款而惜售，導致二手屋供給嚴重不足；而首購族則在通膨與房貸壓力的夾縫中掙扎，難以跨入購屋門檻。

根據全國房地產經紀人協會（NAR）委託進行的一項最新民調顯示，僅有17%的選民認為現在是購屋的好時機，與2013年的69%相比呈斷崖式下跌。然而，擁有房產仍是「美國夢」不可或缺的一部分，高達85%的受訪者認同住房所有權的重要性，比例甚至高於十年前。

雖然「川普宅」計畫能否最終定案並大規模推廣仍屬未知，但建築商積極向政府尋求政策背書與私人融資結合的動作，已顯示出美國房產業界正試圖打破當前市場凍結的僵局。



責任編輯：許詠翔

