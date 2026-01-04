要見鄭麗文？柯文哲：我非黨主席但私下有機會就見面

柯文哲。資料照



民眾黨創黨主席柯文哲今（1/4）上午在嘉義市城隍廟受訪，被問及與國民黨主席鄭麗文有無安排見面，他表示，到現在為止還沒有安排，因為他也不是黨主席，私下見面OK，有機會就見面。

柯文哲今陪同嘉義市長參選人張啓楷拜廟，媒體詢問，在嘉義藍白合，黨中央跟國民黨談整合的進度，柯文哲與鄭麗文有沒有安排見面？柯文哲說，跟鄭麗文見面這件事情，他到現在為止還沒有安排，因為他也不是黨主席，理論上如果按照正規的這種照制度來，是黨主席對黨主席嘛；私底下見面OK，有機會就見面啦，還是按照機制來處理。至於嘉義市的藍白合問題，當事者來講最清楚。

廣告 廣告

張啓楷則說，兩黨對於在嘉義市藍白合都已經釋出了善意跟誠意，兩黨是有協調小組的，按照原來的步驟來做。目前走到什麼地方？第一個，現在所有有意參選的，都兄弟登山各自努力。台灣民眾黨已經徵召他參選嘉義市的市長，總幹事已經下來Long stay強力在輔選，這兩年大概看得到他非常積極的在握每一隻手，幫鄉親服務。

張啓楷表示，國民黨內部如果有人是要參選的，國民黨的機制是他們會盡快跟三個人做協調。三個人選出一個最強的人，然後透過兩黨這個機制，再進一步看是用協調方式產生，或者透過民調來做，所以事實上，整個步驟是非常清楚的，而現在當然就是因為柯文哲這兩天下了嘉義市後，國民黨內部可能更關注這個事情，甚至好像民進黨也開始在見縫插針，「可是挑撥不了的。因為制度非常的明確、非常的健全。」

張啓楷強調，國民黨應該會在最快的時間點裡面，就目前檯面上曾經講過要參選的三位候選人協調出一位來，之後黨部的重要幹部與他們兩個人坐下來，推出一個最強的人，「只要在野黨藍白合，一定有機會在民主聖地，在嘉義市取得最後的勝利。」

更多太報報導

川普突襲委內瑞拉 柯文哲：美國指責中國先看看自己行為

陳水扁節目喊卡 柯文哲：要特赦就特赦 每天趴趴走不是辦法

爆有人放話如法炮製「再搞黃國昌」 柯文哲怒嗆民進黨：我一定焦土政策