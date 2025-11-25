要試算表！ 藍白擋院版財劃法 卓榮泰：「雙標」

程序委員會（圖／TVBS資料畫面）

立法院程序委員會上，在野黨立委利用人數優勢，成功阻擋行政院版本的財政收支劃分法案進入周五的院會議程。 行政院長卓榮泰批評野黨的行為是「雙重標準為難政府」，而國民黨團書記長羅智強則要求政府「先把試算表拿出來」。

程序委員會（圖／TVBS資料畫面）

國民黨立委賴士葆透露，財政部原本承諾在25日公布各縣市的財政試算數字，但最後臨時改變計畫。 財政部長在傍晚時分致電賴士葆，告知無法提供試算表，賴士葆批評這是閉門造車的行為。 民進黨團書記長陳培瑜回應，認為即使是使用歷來最糟糕的財政劃分法，立委們也應能根據公式自行計算出數字。 民進黨強調，新的財政劃分法使用統一公式計算22個縣市的財政分配，打破直轄市的特權，但具體公式的細節並未明確公開，導致藍營立委和地方政府持續批評公式不明確，難以進行估算。

卓榮泰（圖／TVBS資料畫面）

羅智強批評行政院在去年7月被要求提出財政劃分法版本時拖延，直到立法院三讀通過新版本後才匆忙提出，質疑討論的基礎在哪裡。 卓榮泰表示，由於野黨的阻撓，政府需要匆忙處理，可能導致政府需要舉債和負擔更多債務，並抱怨野黨不允許政府有充分時間與地方政府溝通。

