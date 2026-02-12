要調查局交出蒐證影像 北高行判向心妻子敗訴：不符資格

中國創新投資公司主席向心（右）的妻子龔青（左）認為自己在台期間遭跟監，向調查局申請提供相關資料敗訴。（本刊資料照）

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。

龔青主張，2019年起她因涉共諜案被檢方與法院限制出境，直到 2023年9月無罪確定後才解除。她認定自己在台多年間遭持續跟監與拍照，因此2024年7月依《個資法》《行政程序法》《檔案法》向調查局申請調閱蒐證資料。調查局以不符法定要件為由拒絕，她向法務部訴願遭駁回後，再提行政訴訟。

但北高行指出，龔青要求的內容屬於刑案卷宗中的個資，相關資料已隨案件終結歸檔，不是行政程序中可供閱覽的卷宗，性質不符合她提出的法律依據。

北高行進一步指出，《政府資訊公開法》明定申請人資格僅限三類身分：具有中華民國國籍並設籍者、持我國護照或僑居海外之國民，以及依互惠原則之外國人。

法院審查後認定，龔青為香港居民，不屬於上述任何一項；調查局當初以「不符法定申請要件」拒絕提供資訊，屬合法處置。因此合議庭判決駁回她的訴訟請求。

北高行強調，若申請人不具申請資格，政府機關無義務提供任何與案件蒐證相關的資料。可上訴。

