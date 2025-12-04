要謝謝四叉貓！劉芩妤被爆賣淘寶貨 江和樹：被貓打表示會當選

民眾黨議員江和樹說，被四叉貓攻擊，代表「咪咪」劉芩妤要當選了。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨女神「咪咪」劉芩妤表態要參選台中西屯區議員，今天遭網紅四叉貓發文揭露，劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻4倍賣」，遭劉芩妤指不實指控；力挺她的同黨中市議員江和樹則是呼籲劉芩妤，要謝謝四叉貓，被四叉貓打，代表她要當選了。

網紅四叉貓發文揭露，劉芩妤不但進淘寶貨還「翻4倍賣」，引發討論。江和樹指，劉芩妤遭四叉貓打是好事，被四叉貓打，產生關注的流量很可怕，他呼籲咪咪，下次遇到四叉貓要謝謝他，「因為你被他打，代表你要當選了」。

江和樹強調，如淘寶不能買賣，政府就直接禁止就好了，每一個台灣人在網路買東西，一定會遇到淘寶貨，沒有什麼問題，買貴、買便宜都會有。

