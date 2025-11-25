要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光

生活中心／游舒婷報導

位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。

今晚起水氣增多。（圖／取自林老師氣象站。）

林得恩老師在臉書專頁「林老師氣象站」中表示，輕度颱風「天琴」生成後，預計未來將朝西北西方向移動，進入南海後還有增強的趨勢，根據目前路徑，對台灣並沒有直接影響。

不過，因為受到東北季風影響，林得恩老師表示，今（26）日白天天氣穩定，不過從晚上到明（27）日，因為環境水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，體感上會感受更加濕涼，南部地區和中部山區也會有零星降雨的機率，提醒民眾出門要記得帶傘。

中央氣象署也表示，今、明（26日、27日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今日中南部日夜溫差大；今白天臺灣東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東部、東南部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今晚至明日水氣稍增多，臺灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今、明兩天東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

