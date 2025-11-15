要變天了！入秋最強冷空氣明報到 「這天」低溫恐剩12度

明天將迎來「入秋以來最強冷空氣」。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，今天（16日）各地早晚仍涼，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。氣象專家吳德榮提醒，明天（17日）「入秋以來最強冷空氣」開始南下，下週三、四（19、20日）的清晨苗栗以北恐出現12度左右的平地最低氣溫。

氣象署在今天清晨4時許發布「陸上強風特報」，今日風力偏強，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、蘭嶼、綠島、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）；明天東北風增強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，今天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。

氣象署預報，下週一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下週二（18日）、三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；下週一、二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，下週三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

下週四、五（21日）因東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下週六（22日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，下週一北部及宜蘭低溫預估在19～20度，中南部、花東21～23度；北部及宜蘭高溫預測為23～24度，中南部及花東27～30度。下週二、三中部以北及宜蘭低溫預測15～16度，南部、花東18～20度；北部及宜蘭高溫預測18～20度，中南部及花東22～29度。下週四至六北部及宜花低溫預測15～19度，中南部及台東17～20度；北部及宜花高溫預測21～26度，中南部及台東24～29度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，最新模式模擬顯示，明天「入秋以來最強冷空氣」開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。下週二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，下週三、四迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。由於南下台灣的冷空氣、已調整得較原模擬弱，但週三、四的清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週五、六迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬週三（19日）20時850百帕溫度圖（左圖），與前三天（12日20時）模式對週三清晨2時的模擬圖（右圖）對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調

66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！