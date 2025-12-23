要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」

生活中心／陳慈鈴報導

聖誕節將至，目前氣象預估將會又濕又冷。（示意圖／資料照）

12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。

氣象報馬仔指出，下次氣溫明顯轉變時段將會落在本週四聖誕節晚間，隨著強冷空氣快速推進且南壓，其強度有增強為大陸冷氣團之趨勢，研判12月25日週四晚間開始，有快速降溫之訊號，各地氣溫將會明顯轉變且越晚越冷，研判最冷時段將落在12月26日週五清晨、次冷時段將會落至12月27日週六清晨，本週四及週五夜間至清晨寒意相當明顯，各地將會冷得很有感，提醒大家務必提前做好保暖準備。

廣告 廣告

至於降雨方面有何變化？氣象報馬仔指表示，受東北季風明顯增強影響，本週三起桃園以北及東北部地區將轉為有雨的天氣，週四、週五迎風面水氣不少，局部地區並有較大雨勢機率，花東及恆春半島有零星短暫陣雨；另在降溫與降雨雙重影響下，整體體感明顯濕冷，提醒上述地區朋友外出記得攜帶雨具。

氣象署也提醒東北季風減弱時間預估在下週一29日，屆時北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

更多三立新聞網報導

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光

曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局

