要變天了！冷氣團報到「雨狂炸2天」雨區一次掌握

生活中心／張予柔報導



鋒面今（31）日通過台灣，各地天氣轉為不穩定，中部以北及宜蘭地區降雨範圍擴大，出現短暫降雨情形，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地則有零星降雨機會。氣象粉專提醒，今晚（31）起將有一波接近冷氣團等級的冷空氣南下，加上水氣偏多，未來幾天整體感受將轉為濕冷，民眾外出需特別留意天氣變化。









鋒面通過全台要變天了！冷氣團報到「雨狂炸2天」降雨熱區一次掌握

鋒面通過加上接近冷氣團等級冷空氣南下，全台天氣將濕涼，白天氣溫回升幅度有限。（圖／翻攝自臉書粉專《觀氣象看天氣》）

鋒面+冷空氣接力 今（31）晚起濕涼感受明顯

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今（31）日受華南雲雨區與新一波鋒面影響，中部以北及東部地區降雨機率明顯提高，中南部地區雲量也逐漸增多，雖然南部降雨相對不明顯，但整體天氣已不如前幾日穩定。隨著鋒面通過，今晚（31）至下週一（2/2）將有一波「接近冷氣團程度」的冷空氣影響台灣，加上華南雲雨持續影響，白天氣溫回升幅度有限，整天濕涼感受明顯，體感溫度明顯偏低。

冷氣團持續影響，中北部及東北部偏涼，早晚低溫明顯，下週二（2/3）白天氣溫將逐漸回升。（圖／民視新聞資料照）



冷氣團接力影響 中北部偏涼、早晚低溫將持續到下週二（2/3）

粉專也提醒，在降雪方面，若溫度與水氣條件配合，週日至下週一（2月1-2至2日）期間，中部以北及宜蘭、花蓮地區海拔3000公尺以上高山，將有零星降雪機率。中央氣象署指出，明日（2/1）受到華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦有涼意；下週一至下週二（2/2-2/3）清晨，東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭整體感受偏涼，其餘地區早晚氣溫較低。降雨方面，下週一（2/2）水氣仍偏多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地則以多雲為主；下週二（2/3）白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫明顯回升。



