要變天了！大陸冷高壓延伸「北部轉陰雨」 平安夜下探13度

今（22）日東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區到恆春半島雲量偏多。氣象專家吳聖宇表示，周三（24日）新一波大陸冷高壓前緣到台灣附近，水氣也到台灣附近，北部、東半部有短暫陣雨，中北部、東北部都市地區低溫在15-17度之間，空曠地區低溫13-15度。

吳聖宇在臉書粉專分析，周三天氣開始逐漸轉變，中高層短波槽將逐漸往東移動並且往南延伸，槽底晚間靠近台灣以北區域，槽後新一波大陸冷高壓前緣跟著向東南延伸，並逐漸來到台灣附近，底層東北季風又會開始加強，尤其是周三的下半天之後，晚間會更明顯一些。

他進一步指出，由於中高層短波槽帶來水氣往台灣延伸，各地雲量都會偏多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部也可能有局部短暫陣雨，中南部山區比平地要來得容易下雨，東北季風加強之後，迎風面地區的雨勢也會跟著變大，整體天氣較不穩定，看起來是一個比較偏濕的平安夜。

至於溫度方面，周三白天東北季風的影響還不明顯，北部、東北部白天高溫略降至22-24度，中南部及花東地區高溫仍有24-27度，還沒有明顯降溫，夜晚到周四（25日）清晨溫度下降，中北部、東北部都市地區低溫在15-17度之間，空曠地區可能有13-15度低溫出現，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區15-17度。

