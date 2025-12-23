要變天了！強冷空氣攪局聖誕節 挑戰「大陸冷氣團」急凍12度

生活中心／彭淇昀報導

把握好天氣！今（23）日為高壓迴流偏東風環境，水氣減少，也是本週天氣最穩定一天，天氣風險分析師薛皓天指出，週四強冷空氣襲，台北測站預報已達14度，有機會達冷氣團強度，各地夜間低溫約12至15度。

週四聖誕節強冷空氣襲，台北測站預報已達14度，有機會達冷氣團強度。（示意圖／資料照）

薛皓天表示，明（24）日底層東北季風增強，中層以上開始有短波槽通過台灣北側，整體雲量及水氣增多，上半天降雨較零星，下半天起北部及東部將轉多雲時陰陣雨天氣，新竹以南地區雲量開始增多，天氣大致為多雲到晴，晚間中南部山區局部會有零星短暫雨發生，白天起苗栗以北及東部會逐漸降溫，高溫約22至24度；中南部高溫約25至28度，西半部夜間至清晨仍有輻射冷卻帶來明顯溫差。中北部、東部受東北季風影響，低溫約14至17度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13至16度。

週四聖誕節中高層槽線再加深，底層東北季風強度增強，水氣雲量持續偏多，中部地區為多雲時晴天氣，其餘各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，北部及東部累積雨量稍多。本波冷空氣強度強，白天期間各地高溫再降，中部以北及東北部預估高溫約18至20度，中南部高溫約22至26度，晚間低溫明顯，台北測站預報已達14度，有機會達冷氣團強度，各地夜間低溫約12至15度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

薛皓天指出，週五持續受東北季風或大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。苗栗以北及東部高溫持續低於20度，中南部高溫約22至24度，整體氣溫又更低，各地都感受還冷到偏涼，中南部仍有10度或以上日夜溫差變化。

週六維持東北季風或大陸冷氣團影響，中高層槽線持續通過台灣北側，不過水氣有稍減少，新竹以北及東部為持陰或多雲天氣，降雨較集中於北部及宜花地區，苗栗以南為晴到多雲天氣。新竹以北及宜蘭高溫持續位於20度左右，中南部高溫約23至26度，有稍稍回溫；夜間清晨地溫持續明顯，西半部仍有10度以上溫差，各地低溫約13至16度。

此外，薛皓天提到，週四夜間起至週日清晨低溫明顯為本週最低溫時段，且日夜溫差變化大，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒。另外水氣偏多，台灣3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

週日東北季風減弱漸轉偏東風環境，持續有中高層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為多雲到陰有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。北部及宜蘭高溫維持20度左右，中南部維持23至26度，不過各地夜間低溫稍回溫，雖然衝南部仍有輻射冷卻帶來明顯溫差，不過低溫約14至17度，感受還是有冷意。

