要變天了！連2波降溫 鄭明典揭「2關鍵」：寒潮再現

前中央氣象局長鄭明典在《天氣多一點》節目中分析，近期太平洋與北大西洋同時存在強勢阻塞高壓，形成「雙阻塞」大氣型態，使原本約一週才有一次的冷暖轉換，壓縮至3至4天就出現一波，未來一週降溫將呈現「一波接一波」的型態。

根據500百帕高度場溫度預測圖顯示，俄羅斯西伯利亞貝加爾湖一帶正建立明顯高壓脊場。鄭明典指出，脊場東側的偏北風會將冷空氣一路向南輸送，傳送方向正好指向台灣，這正是冬季台灣容易出現低溫的典型天氣配置。

目前中緯度環繞北極的冷空氣分布，呈現由北極圈向外延伸、具有4個突出分支的「波數4結構」，這種型態下冷空氣會頻繁南下。鄭明典表示，若未來轉為「波數3結構」，並且貝加爾湖脊場穩定建立，依過去統計經驗，將是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

受極渦短期變化影響，冷空氣傳送方向未來一週仍有機會持續調整。繼22日降溫後，26日將再迎來一波接近大陸冷氣團等級的冷空氣，29日可能還有新一波降溫接力。

中央氣象署表示，24日下午起東北季風開始增強，北部與東北部率先轉涼，其餘地區越晚越冷。24日夜間至清晨，各地低溫約落在16至19度之間，中南部白天仍可達25至26度，日夜溫差偏大。

氣象署指出，25日至26日大陸冷氣團南下影響，全台降溫將更加明顯，中部以北及宜蘭、花蓮一帶天氣轉冷，其它地區早晚寒意也相當有感。25日晚間至26日清晨為本波冷氣團最強時段，西半部低溫約13至15度，東半部約16至18度，局部空曠地區不排除出現更低溫度。民眾須留意氣溫快速變化並適時做好保暖準備。

