要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

氣象專家提醒3日開始，部分地區有機會出現下雨的情形。（示意圖／資料照）

台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。

賈新興表示，3日至5日受東北季風影響，其中3日，桃園以北及宜花東有局部短暫雨；4日至5日，大臺北東側及宜蘭有零星短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨，午後臺中以南山區有零星短暫雨。6日至7日，大臺北東側及宜花、南臺東至恆春半島一帶有零星短暫雨。

廣告 廣告

歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝自賈新興YouTube）

賈新興指出，8日至9日，受東北季風影響，其中8日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨；9日北北基宜花有零星短暫雨。接著，10日午後花東山區轉多雲； 11日午後花東山區及恆春半島轉多雲。

颱風方面，賈新興說明，觀察2日至3日熱帶性統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

歐洲模式和歐洲的AI模式(AIFS)預報，未來10天臺北站溫度趨勢圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

至於氣溫有何變化？賈新興貼出未來10天臺北站溫度趨勢圖，根據歐洲模式和歐洲的AI模式(AIFS)預報，3日低溫有機會再探15度以下。另外，短期氣候趨勢預測顯示，12月中旬起至1月上旬，臺灣氣溫以偏暖的機率較高，宜蘭降雨有偏多的趨勢。

更多三立新聞網報導

中國人怕了？「偽裝台灣護照」出國旅遊 網嗆丟臉怒轟：別冒充台灣人

5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光

用戶注意！中華郵政宣布2026年起將「停辦1業務」 替代方式曝光

人在中國也嘸驚！濱崎步一連串霸氣反擊中共 網讚爆：福岡太妹惹不起

