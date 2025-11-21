要讓台灣無力招架！路透揭中國民用貨船渡輪組｢影子海軍｣演練侵台

解放軍兩棲登陸船在母艦掩護下駛向島礁。（示意圖） 圖 : 截圖自央視軍事

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。路透社一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查可見，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。

路透調查發現，中國人民解放軍正在試驗多項技術，可加速讓部隊與軍備在台灣多處海灘同時登陸。軍事專家示警，這種戰略的目標在於讓台灣守軍無力招架。路透社辨識出12艘民用船舶，其中包括6艘可載運車輛的滾裝渡輪（roll-on, roll-off car ferries）與6艘甲板貨船（deck cargo ships），它們於8月中前往廣東省捷勝鎮附近一處海灘。

路透社報導提到，衛星影像可以看到，其中部分船隻在8月23日進行灘岸登陸作業。甲板貨船利用附設的跳板，直接在海灘上卸下車輛。這類長約90公尺、在亞洲商業航運中常見的船隻，由於吃水淺、開放式甲板設計，可以不依賴港口設施在海灘裝卸貨物。

演習中也出現一套自走式浮動碼頭系統（self-propelled floating pier system），這種系統自2023年後未再曝光。海軍作戰專家指出，這顯示中國仍持續打造可快速部署的可移動基礎設施，用於在台灣現有港口遭破壞或無法使用時，加速讓軍隊、軍備與物資登陸上岸。

中共犯台結果高度取決於美國的反應，美國長年奉行「戰略模糊」，不明言是否會在台海衝突中出兵。不過，美國前總統拜登（Joe Biden）任內曾多次明確表示，願意出兵衛台。白宮發言人在被問及美國總統川普（Donald Trump）立場時指稱：「美國的政策是維持台灣相對於中國的防衛能力。正如總統所說，習近平主席不會在川普總統任內攻擊台灣。」

