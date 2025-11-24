要讓孩子吃得更好、更飽 盧秀燕：財政盈餘增加將優先用於長照及社福領域

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市長盧秀燕今（24）日在議會備詢時表態，若財政狀況允許，將優先改善學生餐飲，如果市府有餘裕，她很願意讓孩子們吃得更好、更飽。此外，市府也積極推動長照領域，包括建設市立醫院長照機構，並已在全市開設多處長照據點，是六都第二。盧秀燕強調，市府會在有限的預算內，努力提升生養補助，並隨著財政狀況改善，進一步擴大這些政策。

台中市議員李中質詢時指出，表示地方財政艱難，若未來通過財劃法修正並獲得更多資金，建議盧秀燕應優先關注降低市民生活成本，並將此訴求落實在市府各項施政計劃中。盧秀燕則回應，她非常認同議員的建議，一直以來她的施政方針，就是專注在改善市民經濟和生活，若財政盈餘增多、將加強長照與兒童福利。

李中批評，總統賴清德當過立委，地方首長，應知地方財政困難，中央政府卻是一方面提供經費，卻又再度扣回，導致地方財政不穩；他也認為，市府財政狀況若有改善，應優先考慮提高營養午餐的補助標準，改善學生餐飲質量，讓孩子們的每餐金額達到80元的標準。李中強調，市政府應加強長照服務，關心弱勢族群，特別是那些缺乏家庭支持的老年人，並呼籲同時也應該積極關注年輕家庭的生養負擔，增加對幼兒的生育補助，幫助年輕父母減輕生活壓力。

教育局表示，市府對學校午餐的補助有增無減，目前對二萬多名弱勢學童提供學期中全額營養午餐費補助，學校沒上課期間則提供安心餐券，全年都有補助。另外，所有學生也都有相關補助，市府一年補助約14億，除推動全面免費營養午餐的桃園市，台中市所編列的午餐預算，是直轄市中最高的；明年中央因財劃法不提供「國產食材10元獎勵金」，市府已於明年預算中全額編列5億1千多萬元，學生午餐絕對不打折。



