要讓老農好過日 邱議瑩修法提案提高老農津貼

立委邱議瑩表示，她已提出修法提案，主張將老農津貼提高至每月一萬二千元，並刪除排富條款，讓老農好過日。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱議瑩十九日表示，她已提出修法提案，主張將老農津貼提高至每月一萬二千元，並刪除排富條款，讓老農好過日。

邱議瑩說，二○一一年，她成功提案修法，將老農津貼提高至每月七千元。但十幾年過去，物價持續上漲，老農津貼僅隨 CPI 緩慢調整到八千多元，早已追不上基本生活開銷。

邱議瑩指出，為真正回應農民的實際處境，她已提出修法提案，主張將老農津貼提高至每月一萬二千元，並刪除排富條款，讓辛苦一輩子的農民，不再因名下土地或唯一自住房屋而被排除在保障之外，呼籲行政院儘速推動修法。

邱議瑩認為，現行排富門檻已超過十五年未調整，制度早已不合時宜，讓保障變成「看得到、領不到」，明顯違背照顧老年農民的立法原意。

邱議瑩提到，但還有一件事同樣關鍵：政策要落地，總預算一定要過。照顧農民不分黨派，請讓預算審核與法規修正併行，把真正的福利，實實在在送到老農手中。