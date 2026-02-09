要買廉價版iPhone先稍等！ 蘋果近日可能即將推出功能更完善的iPhone 17e

蘋果公司（Apple）今年2月發表旗下最平價AI手機iPhone 16e，搭載A18處理器和自研C1數據機晶片。翻攝自Apple官網



蘋果公司去年春季推出的廉價版iPhone 16e，廣被批評為「凱子機」，因為除了售價比標準版iPhone 16略低一點點，主要功能都遭到巨幅閹割。現在，長期追蹤爆料蘋果消息的知名記者葛曼（Mark Gurman）寫說，功能更完備、價格不上漲的新款iPhone 17e可能即將在近幾天發表出貨。想買蘋果入門手機的人可以等一等。

根據彭博新聞記者葛曼在最新一期《Power On》電子報中的報導，iPhone 17e有三大升級重點。

第一是採用與標準版iPhone 17同等級的A19晶片，效能較iPhone 16e的A18大幅提升。

第二是終於加入支援MagSafe磁吸無線充電功能，不像iPhone 16e僅支援7.5W的慢速Qi無線充電，充電速度更快，也能使用豐富的磁吸配件生態系。

第三是換裝蘋果自研的高速通訊晶片，預計搭載最新的C1X數據機與N1無線通訊晶片。C1X的數據傳輸速度據稱是前代 C1的兩倍，且更加省電；N1則負責提升Wi-Fi與藍牙的連線穩定性。

在這些提升下，尤其是終於支援了許多消費者非常想要的MagSafe磁吸無線充電功能，iPhone 17e售價預計維持599美元起。台灣售價若與iPhone 16e一樣，定價可能是新台幣2萬1900元起。

值得留意的是，前陣子屢屢傳出iPhone 17e外型設計相較iPhone 16e將會大改，首次改用「動態島」，而不是螢幕上方直接往下切一塊的「瀏海」螢幕。但葛曼此次並未提及。這意味著該機型可能仍會保留舊款的螢幕設計。

另外，去年底推出的iPhone 17系列把起始儲存容量從128GB翻倍至256GB， 目前尚不清楚 iPhone 17e是否比照辦理 。如果容量加倍且價格不變，這款手機將極具競爭力。

市場目前傳聞，蘋果可能會在2月19日左右，透過官網新聞稿直接發布開賣iPhone 17e。

