要買要快！任天堂社長談Switch 2庫存充足暫不漲價，但未來難說

近期由於 AI 數據中心需求大增，導致全球記憶體和 SSD 等儲存媒介的價格出現飆漲情況。外界都在猜測 PlayStation、Xbox 和任天堂可能會在不久後調漲主機價格。而最近，任天堂社長古川俊太郎接受訪時對此話題回應，確認了目前 Switch 2 的庫存充足，暫時沒有漲價的打算。

Switch 2 暫時沒有漲價計劃，想買的可以考慮。（示意圖，圖源：Getty Images）

在外媒京都新聞的專訪中（根據 Nintendolife），古川俊太郎提到，雖然目前記憶體市場的價格波動劇烈，但任天堂早就在中長期的生產預測時進行了零件採購，已經確保了充足的庫存量。因此，這波漲價潮目前對 Switch 2 的定價策略沒有產生立即性的直接影響，主機價格仍然暫時維持原案。

當然，對於未來的價格走勢，古川俊太郎則是語帶保留，表示無法回答假設性的問題。但他也強調公司正在密切關注市場動向，如果記憶體供應短缺和價格高漲的情況持續到 2026 年以後，導致現有的低價庫存消耗殆盡，任天堂屆時可能就需要重新評估定價策略。

但值得注意的是，任天堂在 2025 年秋季就曾因為市場環境的變化，已經調整過一次原版 Switch 主機的售價，這也代表假如之後的成本壓力長期無法緩解，可能會在未來轉嫁給消費者。另一方面，古川俊太郎也帶來了讓玩家興奮的消息，他證實任天堂內部正在開發多款「粉絲期待已久」的熱門系列續作，以及完全原創的新遊戲 IP，預計從 2026 年開始強化旗下軟體陣容，也提到之後j會有更多關於《瑪利歐》和《薩爾達傳說》的電影資訊公開。