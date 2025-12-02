要賴清德到國會即問即答 傅崐萁：看是兌現承諾還是真正的「萊爾校長」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 就總統賴清德宣布1.25兆元的國防特別預算，國民黨立法院黨團要求賴清德到國會進行國情報告，並接受立委質詢。國民黨團總召傅崐萁今（2日）表示，賴清德在參選總統時的電視辯論影片講得非常清楚，願意來國會做國情報告，並接受立委的詢答，但他們不曉得，國家的元首是不是參選時的承諾能不能落實，還是真正的「萊爾校長」？

就該筆追加的特別預算，立法院中午將進行程序委員會，國民黨團上午召開黨團大會後，已決定暫緩列案。傅崐萁說明，他們非常高興聽到賴清德願意來立法院，而國會最基本的要為人民解決所有的疑問，以及讓迫切的危機都要講清楚以後，才能夠把人民的血汗錢讓這個政府來支用。

傅崐萁表示，對於賴清德總統所稱，2027年中共即將「武統台灣」，所以必須向全國人民來舉債1.25兆元來增加軍購，預計8年內陸續來交貨，國民黨團的回應如下：對於保家衛國，捍衛台灣的民主自由，一切的國防、一切的軍購，國民黨團表示支持。

傅崐萁接著說，但是，對於現在賴清德所稱中共會在2027年完成「武統台灣」，他們要試問，在今年、去年、前年有哪一年國防部在申辦一整年的國防預算當中，有曾經提及過2027年中共有能力完成「武統台灣」的任務？在完全沒有任何資訊的情況之下，賴清德以中華民國總統之尊，沒有好好的向國人來做清楚的說明，沒有向國會誠實報告，竟然是採用國際投書的方式。

傅崐萁質問，他們非常的好奇，今天在台灣擁有最大權力的人就是賴清德，既然要增加所謂台灣需要的相關準備，為什麼不到國會來講清楚？為什麼不讓人民能夠取得相當的諒解跟理解？而是挑選海外投書的方式，來表達要人民舉債再給賴清德1.25兆元，而要買什麼武器國人完全不知道，就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民在完全不知道的情況之下，要一個空白的授權。

傅崐萁指出，民進黨執政這9年當中，已經支付了9000億元，但是武器都沒有拿到，再加上已經通過了2834億元8艘潛艦的建造費用，結果，不止一艘建造的費用是日本的4倍以上，設備卻遠遠不及日本的潛艦，在這種情況之下，中間到底有多少人謀不臧？有多少回扣？到底什麼時候能夠真正捍衛台海的安全？完完全全都是一片的空白，但是已經從立法院拿走了如此龐大的預算，將近3000億元的潛艦預算，還有過去另外6000億元的武器、軍購預算，當錢已經付掉，武器卻遙遙無期。

傅崐萁更稱，賴清德必須到國會跟全國國人來講清楚，因為，國會正是代表2300萬人的民意，今年7月26、 8月23已經非常清楚，最新的中華民國全台灣國民的民意已經在立法院，他們希望一個舊民意的賴總統，趕快到國會來，把所有的問題講清楚說明白，必須先讓全國國人能夠了解，他們再決定是不是舉債高達1兆2500億元。

傅崐萁強調，這些都是人民的血汗錢，他們不只要看緊荷包，更希望國家的政策能夠真正維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城去抵抗一個賴清德把大家推上戰場、推上火線的浩劫，希望賴清德必須跟全國國人講清楚說明白，他們支持國防，但是他們不支持「凱子軍購」，更不支持挑釁造成的戰爭，而要台灣人民接受最沉重的代價。

傅崐萁表示，他們在這裡希望，賴清德一本初衷，能夠到立法院能夠有問有答、一問一答，把全國人民的疑問透過國會的代議制詢問清楚，他們會以最高的禮遇來迎接賴清德到立法院的國情諮詢並備質詢，但不是賴清德到立法院來發布新聞稿然後掉頭就走，那在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。

