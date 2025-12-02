要賴總統軍購預算報告「即問即答」？民進黨批藍白：遵守憲法很難嗎？

民進黨發言人吳崢。資料照



賴清德總統提出親赴立法院說明軍事特別預算，在野黨卻要求「即問即答」。民進黨發言人吳崢今（12/2）日表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢也想問問藍白在野黨：「遵守憲法有這麼難嗎？」去年硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。賴總統主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢進一步提到，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

