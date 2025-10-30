要賴總統「做台灣第一位」 吊車大王遭炎上律師護航

政治中心／李汶臻報導

以擁4妻14子女聞名的「竹北吊車大王」胡漢龑，先前帶著家人飛往中國北京旅遊，遭網友示警「小心被統戰」，釣出本人發聲並表明真實想法。而罕見公開談及政治的他，日前公開喊話總統賴清德的一番話，讓他遭部分網友炎上。對此，就有律師分析胡漢龑的私下面，並勸大家「不用急著批評」。

胡漢龑日前飛往中國北京展開「家族旅遊」，走遍環球影城、萬里長城等當地知名景點，但留言區卻意外被不少酸民灌爆，另有人警示他要小心「被統戰」。對於部分酸民在留言區狂刷「製造對立的文字」，胡漢龑本人事後發文澄清北京之旅是單純的家族旅行，「是好幾個月以前就安排好的」，他強調「跟任何政治、任何人無關，請大家不要樹立敵人製造亂象」。

廣告 廣告

才沒隔幾天，一段胡漢龑接受《遠見雜誌》專訪的片段流出，再度因政治議題成為酸民炎上的焦點。胡漢龑在專訪中公開喊話賴清德總統，期盼對方可以成為「台灣第一位」跟中國簽署《和平互不侵犯條例》的總統，並稱「不要老是依偎著美國」。他不滿美國搞到全世界都民不聊生，也審思台灣的未來「可以承受幾天的打、幾天的戰爭、承受幾天的經濟封鎖」，以及「到底有沒有需要打這個戰爭」。





吊車大王「家族遊中國、籲賴簽協議」遭炎上！律師掀1真相：不用急著批評

「吊車大王」近來多次因政治議題遭網友炎上。（圖／翻攝自Threads@huboss888）





上述片段曝光，讓他遭部分網友批評炎上。對此，林智群律師就發文聲援胡漢龑，他希望大家「不用急著批評他，其實吊車大王只是一個縮影」。林智群以身邊支持藍營的好友們為例，他認為好友們「對國民黨是習慣性、反射性的支持，就算是國民黨推一頭豬，他們也會閉著眼睛投下去的那種。他們是壞人嗎？不是喔」。他進一步指出，他們在日常生活中都是熱情大方、真心待人的朋友，就是在面對共產黨時，很天真。但最後不忘強調：「面對共產黨還天真，那事情就要糟了」。

吊車大王「家族遊中國、籲賴簽協議」遭炎上！律師掀1真相：不用急著批評

針對吊車大王遭網友炎上，律師林智群發聲：「不用急著批評」。（圖／翻攝自臉書@林智群）





原文出處：吊車大王「家族遊中國、籲賴總統簽協議」遭炎上！律師掀1真相：不用急著批評

更多民視新聞報導

基隆中山隧道「鬼影」破案了！監視器拍到2男1女

阿北「筋骨超軟Q」是吊車大王！網見1幕：難怪賺大錢

蔡瑞雪批「劈腿不可取」 挺范姜彥豐意外掀罵聲

