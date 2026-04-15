要賺多少薪水才夠買房？全台購屋人年薪一次看

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央行第七波信用管制措施推出後，全台房市掀起「金龍海嘯」效應，投資客大量退場，買盤回歸自住需求。

聯徵中心數據顯示，2025年全台申貸人年收入結構呈現明顯分佈，年收60至80萬元者以16.6％占比居首，年收40至60萬元及80至100萬元族群分別以15.2％、15％緊追在後。

除台北市外的五大都會區購屋族群結構與全台一致，皆集中在40至100萬元收入區間，月薪6至7萬的首購年輕族群成為當前房市主力軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，在銀行限貸氛圍下，首購族群較不受貸款審核壓力影響，宛如握有「免死金牌」，能在房市趨冷環境下順利置產。

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台北市購屋結構則獨樹一格，年收80至100萬元族群占比最高，令人意外的是年收超過400萬元的高資產族群躍居第二位，打破一般預期。

住商不動產北市區協理錢思明指出，北市寸土寸金且房貸管制嚴格，除非擁有極強資產實力或享有財富傳承優勢，否則難以入手台北市房產。

值得關注的是，2024年全台受惠半導體與科技產業強勁表現，經濟成長亮眼，金字塔頂端人口面對全球局勢不確定性，紛紛產生置產抗通膨需求。這些高收入族群在股市獲利豐厚後，選擇將資金轉入相對穩定的台北不動產市場。

專家提醒，在當前限貸環境下，購屋族群應審慎評估自身還款能力，預留充足自備款與周轉金，密切關注各銀行核貸成數、寬限期及利率調整。

特別是在台北市等高房價區域，建議避免過度擴張信用槓桿，確保在政策波動中仍能維護資產安全。

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