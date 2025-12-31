要跨年了「2026年中央政府總預算還沒審」 王婉諭痛批藍白偷懶

2026年即將到來，但立法院仍未審查中央政府總預算案，時代力量黨主席王婉諭痛批藍白偷懶放水。（資料照片／時代力量提供）

2026年即將來臨，今天（31日）晚上就是跨年夜，然而，立法院至今尚未開始審查2026年中央政府總預算。時代力量黨主席王婉諭發文批評，藍白拒絕審預算，並非監督，而是在偷懶放水。今年已創下台灣國會民主化以來最難堪的紀錄。

王婉諭說，依照《預算法》規定，總預算案理應在前1年的11月底前審查完畢。即使過去常會拖到農曆年前後，但今年已不是「審查延宕」，而是至今連都還沒有「交付委員會審查」。這也正式創下台灣國會民主化以來，最難堪的紀錄。

廣告 廣告

外界好奇「預算還沒審，政府不就要關門了嗎？」王婉諭說明，台灣和美國不一樣，台灣的制度不允許政府因此癱瘓。即使總預算沒有審定，政府還是可依今年計畫繼續執行。「如果你以為在野黨不審預算是為了監督，那你恐怕誤會了。拒絕審預算，反而是在偷懶放水。」

王婉諭表示，這等於讓行政院在沒有任何國會實質監督情況下，照舊執行預算。反過來說，如果真的想刪減、凍結預算，要求部會說明，那就更應把預算送進委員會，而非整個擱置。她指出，今年初預算審查時出現亂象，今年已經審得夠糟了，結果年底在野黨乾脆直接不審。

王婉諭也說，會受到影響的，是明年新編的預算因立法院不審而不能用。根據主計總處資料，明年度新興計畫總額達2,992億元，其中占比最高的是高達780億元的國防預算，包括機艦與戰甲車維保、彈藥籌補，以及新式武器採購。「這才是關鍵」。

王婉諭續指，昨天立法院召開了今年最後一次程序委員會，第五度封殺國防特別預算條例。「我之前就說過：真的想監督，就進委員會審；擋在程序委員會，就是蓄意杯葛。」

「中共的軍演至今還沒結束，但立法院卻提前進入休眠模式。」王婉諭認為，更讓人不解的是，在野黨昨天甚至說，他們拒審《國防特別預算條例》的理由之一，是因中共可能在2027年做好攻台準備，因此2030年才會到貨的武器「來不及保護台灣」。「這樣的說法實在有夠荒謬。」

王婉諭說，大家都不希望戰爭爆發，但如果不努力做好準備、盡可能地提升實力，那戰爭只可能會帶來更嚴重的後果。更何況，這些話術、理由都無法解釋，為什麼國會要拒絕審查總預算與《國防特別預算條例》。

王婉諭痛批，對於掌握國會多數的在野黨，人民期待的是用理性、專業的態度來審查預算、實質監督；用負責任的態度來告訴社會大眾，哪些預算應該編、哪些有問題。很遺憾，中國國民黨與台灣民眾黨依然沒有搞懂這個最基本的道理。



回到原文

更多鏡報報導

政院盤點2026新制 卓榮泰憂總預算未過恐無法執行

新婚家庭明年租補加碼50％ 內政部憂總預算審查延宕、民眾權益卡關

總預算續卡關！卓榮泰提客委會36億預算被擋 客家幣、影視節目難執行