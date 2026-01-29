要追隨老爸腳步從政？梅蘭妮亞驚爆：巴倫對競選「很有天分」

美國第一夫人梅蘭妮亞28日受訪時透露，19歲的兒子巴倫，在父親再度執政後，展現出對競選的天分與興趣，「他真的在背後出了不少點子，是個很聰明的腦袋。」

美國第一夫人梅蘭妮亞。（圖／美聯社）

梅蘭妮亞（Melania Trump）在接受《福斯新聞》節目「The Five」專訪時直言，當川普（Donald Trump）於2021年卸任時，巴倫（Barron Trump）才14歲，對白宮事務的理解有限，如今巴倫已成長許多，對政治與世界局勢也更有認識。

廣告 廣告

目前就讀於紐約大學史登商學院（NYU Stern School of Business）二年級的巴倫，已開始主動關心公共事務，梅蘭妮亞說，「他現在懂了，他有參與其中，也知道世界正在發生什麼事。」

她進一步透露，巴倫在父親近期的競選活動，扮演了關鍵角色，不僅與父母頻繁討論，也實際提供策略建議，「他會和爸爸談，也會跟我聊，他在整個競選期間參與得非常深。」梅蘭妮亞指出，巴倫甚至建議川普應該多接觸哪些YouTuber與Podcast節目，「他真的在背後出了不少點子，是個很聰明的腦袋。」

談及丈夫廣為人知的「YMCA」招牌舞步，梅蘭妮亞也展現第一夫人的直率風格。她笑說：「有些時候我喜歡，但有些日子真的不太適合，我也有直接跟他說。」不過她也補充：「那是他的舞，我想大家其實都很喜歡。」

被問到自己是否也曾模仿丈夫跳舞時，梅蘭妮亞坦言「有試過」，但隨即補上一句「跟他的不一樣。」川普過去曾半開玩笑表示，太太認為他的舞步「不夠總統風範」。

延伸閱讀

黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」

兩口肉換成毛豆「全死因風險降1成」 你的細胞工廠變身台積電！

賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」！自稱知國家內幕 被網翻出熱議