要退休也不放過！川普狠批裴洛西「邪惡的女人」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於11月6日宣布，不再參與下屆國會眾議員選舉。當日，美國總統川普（Donald Trump）被問及對裴洛西退休一事的看法時，川普稱她為「邪惡的女人」。

美國總統川普與眾議院議長裴洛西關係惡劣。（圖／美聯社）

《ABC News》報導，美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室舉行新聞發布會上回答記者提問時表示，「我很高興她退休了」，這對國家來說是件好事。川普接著批評表示，裴洛西是一個「工作做得一蹋糊塗」、「給國家造成了巨大的損失和聲譽損害」的「邪惡的女人」。川普稱裴洛西「很糟糕」、對國家來說是一個「巨大的負擔」。

裴洛西是批評川普最激烈的人之一。在其領導的眾議院最後幾年裡，兩人的惡劣關係被廣泛報導。

裴洛西主導了兩次川普遭眾議院彈劾的程序。一次是在2019年，她指控川普濫用職權；第二次是在2021年當時川普的支持者衝擊了美國國會大廈。

2020年，裴洛西站在川普身後撕毀了一份國情咨文；今年1月川普的就職典禮上她也未出席。最近，裴洛西在接受《CNN》採訪時稱川普是「卑鄙的傢伙」、「地球上最糟糕的人」。

川普也多次批評裴洛西是「奸詐之人」、「邪惡之徒」、「病態之人」。

85歲的裴洛西是美國史上第一位當選眾議院議長的女性，也是第一位領導國會兩院主要政黨的女性，在華盛頓任職近40年，是民主黨內最具影響力的領袖之一。

