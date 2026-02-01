要過年啦！三鳳中街湧人潮 一口烏.茶葉瓜子.茶包搶客

高雄市 / 綜合報導

農曆春節就要到了，不少民眾開始採買年貨，週末假日沒上班，高雄三鳳中街一早就湧入人潮，整條街人氣搶搶滾，而買氣夯的像是一口烏魚子、茶葉瓜子、茶包等等都賣得相當好，其中，烏魚子因為這次收成好，賣價較去（114）年便宜約一成，不過干貝就因為產量少而漲價，一斤大約漲了一千塊。

走進三鳳中街，人真的不少，現場人氣搶搶滾，每一家店每一攤，買氣都不錯，茶葉行員工大師兄說：「你如果吃飽飯喝一杯這個真的很好啦。」 泡茶端茶給客人試喝 ， 喝過的幾乎錢就掏出來了 ，顧客說：「沖泡容易啊。」茶葉行員工小佑說：「因為它講求的就是比較方便，喜歡泡熱泡冷泡都非常可以的。」茶葉瓜子業者林先生VS.顧客說：「一包要袋子嗎(不用)。」顧客說：「因為它聞起來很香。」

再來逛逛別的攤子 ， 咦？居然還有專賣檳榔的 ，記者VS.民眾說：「檳榔(知道這是什麼嗎)不知道。」到底這是啥咪，業者王先生說：「不是檳榔是烏魚腱。」原來是烏魚腱，業者發揮創意增加買氣，說到烏魚腱就想到烏魚子，今(115)年烏魚子的賣價如何，業者王先生說：「一斤的去年是3200(元)今年是3千而已，少2百塊，少了一成。」

量多價跌，每斤約便宜一成，除了大片烏魚子自用送禮兩相宜，方便的一口烏魚子賣得也很好，業者說要懂得挑選，業者王先生說：「新鮮的就是金黃色的，黑色的就是去年的，要不然就是放很久的。」價格稍跌的除了烏魚子，還有一像貴鬆鬆的鮑魚。

業者伍進昌說：「因為香港銷大陸的銷售量比較差，所以有些鮑魚就轉到台灣來，比去年會少個4、5百塊。」烏魚子鮑魚價跌，而干貝則是漲價了，業者王文雄說：「在日本量產少，因為收成比較不好，所以今年跟去年一斤差6百至1千塊。」農曆春節將近，不少民眾趕著採買年貨，高雄三鳳中街買氣飆升，同款商品攤位不少，民眾可得好好挑選，貨比三家不吃虧。

