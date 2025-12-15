即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院副院長江啟臣昨（14）日宣布爭取國民黨提名參選台中市長，將與資深藍委楊瓊瓔對決，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（15）日分析，江啟臣拖到現在才宣布，最主要是考量藍營內部可能有人要求他辭去立法院副院長。對此，江啟臣回應，目前國民黨內連提名都還沒決定，那都是以後的事情，現在不是談這個的時候，有關於協調或初選等事宜，就有勞黨中央費心。





針對江啟臣宣布參選台中市長，是否應請辭立法院副院長一事，何欣純今早在大里服務處受訪時指出，這可能是江副院長一直以來想選又不敢公開表態的其中一個因素，因為一旦進入初選，就無所謂副院長的超然公正性，藍營內部到底會不會有人公開喊話要他辭職，加上副院長的位置本身又有不少想像空間，可能是他遲未表態的原因。

快新聞／要選台中市長是否辭立院副院長？江啟臣：現在不是談這個的時候

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（中）今早在大里服務處回應市長選舉議題。（圖／民視新聞）

今早10時，江啟臣前往台中市西屯區出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，並於行前接受媒體聯訪。

關於綠營點名宣布參選台中市長後，請辭副院長的時間點，江啟臣回應，「提名都還沒決定，那都是以後的事情，現在也不是談這個時候，現在還是最重要用我們的行動，來展現我們服務台中、實現我們願景的決心」。

江啟臣說，他身為國民黨員，對於台中的未來有願景及想法，希望能有機會實踐它，所以他會來爭取黨內提名；至於針對楊瓊瓔點名可以加入她的競選團隊，江啟臣則強調，國民黨內的機制，就必須要請黨中央多費心。

記者關心，交通議題是否是他的「起手式」？江啟臣則強調，看到地方建設依序在做，一個城市的發展必須不斷堆疊，透過一層一層的累積而發展，只是過去這些年來，進展相當快，尤其在現任市長盧秀燕將近8年的建設底下，台中已成為一個宜居與幸福的城市。

江啟臣表示，除了相關建設依序完工之外，像是周邊的台中巨蛋會在2030年完成，今年底漢神百貨的商圈也要開幕，而北屯、西屯附近的發展相當快速，如何從幸福城再升級，他有把所提出的「旗艦城」概念放在看板上面，一方面是因歲末年終表達感謝與祝福，也希望在農曆馬年中，駿馬能給予新的里程碑，讓台中未來成為「旗艦城」。







