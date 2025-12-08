要還共享汽車卻恍神暴衝！ 停車場設備全被撞爛

台北市 / 綜合報導

昨（7）日下午4點多，一名32歲的王姓駕駛租了共享汽車，到台北市松山區的一處停車場想要還車，沒想到一時恍神暴衝，直接把分隔島上的閘門設備全部撞壞。駕駛事後也到派出所開立證明書，並表示會再聯絡租車公司及停車場討論相關賠償事宜，對此當事租車公司則回應目前還在了解當中，後續會依照檢修結果協助處理。

白色小客車突然飛進監視器畫面，直接把柵欄及告示牌全部硬生生撞斷，再看一次撞擊力道之大，讓小客車幾乎側翻90度，最終才恢復重心差點就翻車，目擊民眾說：「太驚人了。」現場一片狼藉，目擊民眾不敢相信自己眼前的景象，頻頻直呼太驚人。

事發在台北市松山區7日下午4點多，32歲的王姓駕駛疑似是想要還車，才會把車開到停車場，因為當下恍神一個不注意，踩下油門爆衝進場，還把分隔島上的設備全撞爛，所幸當時沒有其他車輛要進出，而肇事駕駛也奇蹟似的毫髮無傷。

記者羅立安說：「由於停車場的車牌辨識器遭受到猛烈的撞擊，所以現在停車場是不開放臨停的，有許多前來臨停的民眾是因此撲空。」停車場管理員VS.臨停民眾說：「直接把車開出去就好了，OK好，謝謝。」

除了無法停車，就連要來取車離場的民眾都一度卡關，但共享汽車多次傳出意外，在許多民眾心中留下不好的印象，這次又傳暴衝停車場，為不風光的紀錄再添一筆，民眾說：「是有一點三寶，感覺好像，會影響到行車，所以你忍不住就會，離它遠一點。」民眾說：「人的問題啊，不是工具的問題。」

王姓駕駛也在事發後到派出所開立證明單，並表示會再向租車公司及停車場商討相關賠償事宜，而對此當事租車公司則回應目前仍在了解當中，後續會依照檢修結果協助處理。

