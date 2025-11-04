要鄭麗文搞清楚！游盈隆：台海要有永久和平「中國必須走向民主」

國民黨新任黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國不斷增加對台軍事威脅之際，國民黨新任主席鄭麗文主張避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的言行，認為兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切問題。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是「中國必須走向民主。」台灣政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。

游盈隆發文寫道，10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇令人印象深刻。10月31日，川普被問到「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？」川普回答：「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。

游盈隆提到，川普還說：「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。

游盈隆分析：「這些話的用意中方應很明白，那就是，中國如果要用武力解決台灣問題，必須嚴肅考慮美軍介入後須付出的成本。事實上，這也是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）再三強調的：『要讓中國不輕易對台動武，有而且只有一個條件，那就是，讓中國動武成本高到它無法負荷的程度』。」

游盈隆接著指出：「戰爭與和平是一門大學問，不是廉價口號的堆積。人類數千年歷史告訴我們，和平不是求來的，不是靠卑躬屈膝而來的，也絕對不是靠屈從敵人而來的，更不是靠敵人的憐憫而來的。和平必須靠自己的實力、智慧和意志，在某些情況下，更必須靠有效對外結盟而來。」

游盈隆續指：「關心台海戰爭與和平的人，必須謹記民主和平論：『民主國家之間不打仗，因為有共同的價值』、『沒有人權，就沒有和平』、『沒有尊嚴的和平，只會帶來奴役』、『姑息只會帶來戰爭』。台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是：中國必須民主化，中國必須走向民主。」

游盈隆在文末寫下：「最後，以上這些道理，台灣主要政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。」網友留言回應：「有民主才有底氣。這份底氣，是最美的力量。」、「其實鄭麗文善於嘩眾取寵源自學生時代。狗難改吃屎習慣。她這招在國民黨人聽到感覺很振奮。振到馬都會哭泣」。

