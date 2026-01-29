要鄭麗文為「恩人說」道歉！張亞中：奴僕心態傷害台灣人民

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文日前稱「美國是恩人，中國是親人」，引發各界熱議。孫文學校總校長張亞中今（29）日要鄭麗文收回「恩人說」，並且道歉；他怒斥，鄭的言論違背事實，更是傷害台灣人民的尊嚴，「這樣奴僕的心態，我無法接受」。

張亞中發文表示，鄭麗文公開提出「美國是台灣恩人」的說法，這樣的論述，不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治的現實中，更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向，他必須表達最嚴正的抗議。

張亞中認為，美國從來不是任何國家的「恩人」，美國是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，過去如此，今天如此，未來也不會例外。把國際政治中的利益計算，包裝成「感恩敘事」，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴。

張亞中提到，回顧歷史，美國在多個關鍵時刻並未「守護」台灣，而是切割、犧牲甚至利用台灣。這樣的美國何來「恩人」之說？更令人錯愕的是，當美國政要公開將台灣描述為「供應鏈風險區」、「兵凶戰危之地」，台灣內部竟仍有人高喊「美國是恩人」，而提出這種說法的人，竟然還是國民黨主席。這樣的邏輯，這樣的視野，令人難以理解，也令人深感憂慮。

張亞中直言，如果鄭麗文真心認為美國是台灣的「恩人」，那麼請問：國民黨還有什麼正當性，去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？如果不是真心，只是隨口說說，那麼請問，「恩人」也可以隨便就認？他必須坦率地說，鄭麗文對美國與國際政治的理解，如此蒼白；論述對外關係，如此輕率，這已不只是膚淺，而是危險。

張亞中強調，他身為國民黨員，也身為關心台灣前途的國民一份子，必須嚴正表達立場：「美國是台灣恩人」這種如此諂媚說法，像極了一個佃農跪在地上，向壓迫自己的主子叩首感恩一樣。這樣奴僕的心態，他無法接受，並對此表達嚴重的不滿、抗議與譴責，希望鄭麗文即刻收回「恩人說」，並表示道歉。

