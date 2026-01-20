要鄭麗文遠離親中力量！趙少康：鄭習會、國共論壇都以和平為目標

記者詹宜庭／台北報導

中廣前董事長趙少康今（20日）舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，書中提及自己勉勵鄭麗文遠離親中力量，「和中」不「親中」，一定要跟「紅」清楚切割。會後受訪時，趙少康也表示，鄭麗文不管將來是不是去中國見習近平，還是去國共論壇，「我相信她是以和平為目標，促進台灣兩岸和平，我都支持。」

趙少康今在立法院舉行新書發表會，現場藍綠白大咖齊聚，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨團總召柯建銘、台北市前市長郝龍斌，以及多名藍白立委都到場支持。

對於書中提及曾勉勵鄭麗文遠離親中力量，趙少康會後受訪表示，台灣現在最重要就是讓兩岸和平，沒有任何事比兩岸和平重要，「我們算很幸運，從我出生到現在沒有戰爭，除了金門八二三，台灣本島沒有戰爭，可以很和平完成學業、建立事業，這很不容易」。他也說，中國幾千年都沒有這麼長時間可以和平，真的很難得，鄭麗文不管將來是不是去中國見習近平，還是去國共論壇，「我相信她是以和平為目標，促進台灣兩岸和平，我都支持。」

