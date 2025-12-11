要錢不要命！2瘦弱泰女狂吞海洛因搭機「塞滿腸胃」X光照曝 入境秒被逮

記者潘靚緯／台中報導

2名泰國女子以人體夾帶海洛因毒品，試圖走私來台，一入境小港機場就被逮捕。(圖／翻攝畫面)

海巡署偵防分署臺中查緝隊今年8月初接獲情資，販毒集團試圖「人體運毒」方式將毒品從泰國走私到台灣，立即報請彰化地檢署指揮，組成專案小組，於9月7日在高雄小港機場循線查獲2名泰國籍女子，以人體夾帶及「吞毒」方式冒險走私海洛因664公克，市值約830萬元，可供2萬5千人吸食。全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢署偵辦，於10月底起訴。

專案小組調查發現，台灣與泰國地區跨國運毒集團合作，以免費招待到國外旅遊，並提供食宿、消費，招攬外國籍女子以人體夾帶走私毒品。2名30歲、38歲的泰國女子，因經濟困頓且不諳法律，被運毒集團以高額酬勞誘惑利用，當起俗稱的「空中飛人」。

廣告 廣告

2名泰國女子體型瘦弱，為高薪竟鋌而走險，將毒品膠囊吞食、塞進肛門夾帶闖關。(圖／翻攝畫面)

販毒集團先將海洛因毒品分裝在可吞食的橢圓形顆粒，或方便塞入私密處之長條狀，再以保險套或乳膠膜等耐腐蝕性及防水之外袋包裹後，讓2名泰國女子自行加橄欖油吞食及塞入肛門，將毒品夾藏體內規避安檢，鋌而走險從泰國搭機運毒走私來台。

兩名泰國女子狂吞115顆海洛因膠囊，腸胃道全塞滿滿。(圖／翻攝畫面)

2名泰國女子聲稱，在泰國曼谷透過不知名的泰國人士介紹到台灣旅遊，出發前對方先給了1000元美金，等到順利入境後，會有人打電話聯絡，到時候再約見面交付毒品，給予12萬及8萬酬勞。不料兩人於9月7日一入境台灣小港機場，當場被查出體內夾藏毒品，被帶往醫院排出海洛因毒品，共115顆、重量達664公克。

專案小組調查，走私的海洛因毒品經鑑驗純度為79%，為一般小盤販售的海洛因，添加葡萄糖粉稀釋數倍後再行販賣，兩名泰國女子聲稱是第一次攜帶毒品入境，檢警將持續溯源偵辦查緝在逃犯嫌。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

殺情敵棄屍大排！兇嫌惡夢纏身3度哭求法官交保「想見孩子」 裁定駁回

69元買彩券贏5千萬頭獎！「一夜致富」開心變恐懼 農場工嚇到連夜逃走

撞人肇逃2HR再去派出所 害醫大生「躺馬路等死」 酒駕男仍獲自首減刑

4千萬勞斯萊斯國道「任性硬切」猛撞遊覽車 天價維修費恐破200萬

