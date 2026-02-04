要錢哥行騙北車！靠「1招」讓人相信他 詐6400元卻吃上官司

台北車站外觀圖。翻攝自google map

台北車站人潮密集、龍蛇雜處，犯罪因此悄然生根，2025年間，北車地下一樓自動售票機前出現一名紀姓男子，以錢包不見、買車票等各種理由隨機搭訕路人借錢，還會留下電話號碼取信於人，但最後這些好心人士聯絡無著，才發現自己受騙，台北地檢署4日偵結，依詐欺等罪提起公訴。

2025年4月26日晚間9點8分許，紀男在北車地下一樓自動售票機前，鎖定一名戴姓男子向其搭訕，誆稱自己身無分文要借1000元新台幣應急，為了讓對方相信，紀男還留下手機號碼，讓戴男信以為真，借出1000元，最後索討失敗才驚覺受騙。

紀男食髓知味，同年5月2日、8月8日、8月17日、8月30日以錢包不見、要買車票回高雄等理由，向4名路人分別借了1500元、1200元、1500元、1000元，總計得手6400元，這些受害者的遭遇和戴男一樣，都是因為紀男留下手機號碼才相信他，最後找不到人發覺上當。

台北地檢署4日偵結，認為紀男行為涉犯詐欺等罪，依法提起公訴，5次犯行犯意有別、行為互殊，建請法院分論併罰，犯罪所得則應予宣告沒收。



