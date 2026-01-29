要錢買早餐遭拒 逆子重摔母致死 二審駁回上訴 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義縣莊姓男子向母親討錢買早餐不成，竟在馬路邊追逐母親從後抱起，重摔到地面，且棄母於不顧，造成其母傷重不治，嘉義地方法院國民法官法庭認為莊男沒有真心悔悟，依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，判處有期徒刑17年5月，莊男就量刑上訴二審；台南高分院今（29）日以莊男犯罪情狀無值得憫恕之處，駁回上訴。可上訴。

判決指出，莊男於113年11月28日凌晨某時，與其母發生爭執之過程中，先徒手以不詳方式攻擊其母頭部數下，隨後於同日凌晨4時4分許，追逐其母至嘉義市西區友愛路120號前，自後方將其母環抱起，使其雙腳離地後摔至地面，致其母當下倒地不起，莊男隨即返回其住處。

廣告 廣告

莊男的攻擊頭部之行為致其母受有外傷性顱內出血之傷勢。之後經路人同日凌晨4時19分許，行經嘉義市西區友愛路120號前，發現莊母倒臥路旁，旋即報警處理，莊母經送往衛生福利部嘉義醫院救治，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，於同年12月7日上午8時14分許死亡。

莊男經嘉義地院國民法官法庭判決徒刑17年5月。莊男上訴主張，原審在量刑時雖已考量被告犯罪動機、手段、與被害人關係、所生損害等情狀，並劃定責任刑上限為18年5月，後再予下修調整。但是在判斷刑法第59條之適用時，認定被告無值得憫恕之處，未全面審酌被告所有家庭問題，以及其犯後雖未坦承所有犯行，但對於抱摔行為仍有承認，並非全然無悔意，導致量刑結果未能充分反映個案特殊性，指原審判決有量刑不當之違法。

高分院合議庭審理認為，本案於原審時被告及辯護人即未主張被告有刑法第59 條酌減其刑之適用，表示其等均知悉本件被告因犯傷害直系血親尊屬親致死 罪，剝奪其母親之生命法益，犯罪惡性實屬重大。

而原審國民法官法庭亦考量本案係被告傷害其母，屬於家庭暴力犯行，且其攻擊手段係直接攻擊頭部，被告攻擊手段與雙方間衝突情事不成比例。

又被告於被害人倒地後，事後對於倒地不起之被害人未加置理即離開現場等犯罪情節，亦認本案犯罪情狀無值得憫恕之處，不應依刑法第59條規定酌減其刑。所以本案被告無刑法第59條之適用。

合議庭審認，原審判決對被告所處之刑，是由職業法官與國民法官充分審理、評議後，依刑法第57條規定，以被告之責任為基礎，審酌各款量刑因子後，而為之決定，原審判決所說明之量刑情狀並無違法不當之情事。被告上訴請求從輕量刑之理由，難認為有理由，應予駁回。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

長榮馬國女大生命案 凶嫌更二審逃死

檢方抗告遭駁 陳啟昱等3人確定交保

【文章轉載請註明出處】