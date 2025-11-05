要開倒車？立院初審停砍公務員年金法案 藍白挾多數優勢強硬送出委員會

即時中心／徐子為報導



立法院司法及法制委員會昨（5）日初審通過藍委等人所提的「停砍公務員年金」法案，但朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，相關條文均保留、送出委員會。全案接下來須交由黨團協商。





回顧軍公教年金改革，其於2018年7月1日上路，在藍委挺過大罷免後，相關利益團體與國民黨便曾喊話要修法停砍退休公務員年金，昨天委員會併案審查26版本，大致修法重點包括，修正退休所得替代率自去（2024）年1月1日起不再調降或終止適用，或於今年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。



朝野立委在昨上午的「大體討論」及下午的「逐條審查」發言時、針鋒相對，除了綠反對修法、藍白支持之外，朝野也問到如果停砍所得替代率，會有什麼影響等議題。



民進黨籍立委沈發惠認為，在野立委的發言，除了要抹黑年金改革，也要扣民進黨帽子，指責民進黨欺負公教人員。



民眾黨立委張啓楷則護航稱，這次修法是因為年金砍過頭了，也並非要回溯到以前的水準，只是要讓公教人員過一個有尊嚴保障的晚年。



北市藍委王鴻薇表示，這次修法是停砍所得替代率、並非恢復，而民進黨立委說這是在照顧特殊族群，完全是造謠，更不要羞辱退休公教人員。



銓敘部所提書面報告指出，若修法停止退休所得替代率逐年下降，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金的金額將大幅減少，以停止在2023年為例，公教人員總計會減少的挹注金額達新台幣3323億元（已折現），其中公務人員為1670億元。



銓敘部指出，若修法自2024年起停止調降退休所得，10年須再增加撥補3600億元（未折現），其中公務人員為2000億元。2項撥補合計達6970億元（未折現）。



不過，司法法制委員會輪值召委翁曉玲昨上午宣布休息到下午2時30分繼續開會，並稱上午大體討論進行2個多小時，且有多次的政黨交叉發言，所以依照休息前做的宣告，下午2時30分開始進行逐條討論，停止大體討論。吳思瑤立即反對，民進黨立委陳培瑜也立刻附和。後經翁曉玲強硬決定，在藍白人數優勢下，表決同意停止大體討論，後再給每位立委發言3分鐘，該案無法達成共識，全數保留。全案昨初審審畢，送出委員會，交由黨團協商。

翁曉玲事後於臉書粉專稱，經過一整天長達6小時的開會， 她與藍白委共同合作將 停砍退休公務員年金法案送出委員會了，並稱會議討論氣氛理性、平和，正反意見都有充分表述。









