要開戰了？！俄媒：五角大廈披薩指數異常高

網友追蹤披薩訂單量發現，美國五角大廈在聖誕新年假期期間亦活動異常頻繁。路透社



美國總統川普週五（1/2）突嗆聲表示，美國已經「準備好隨時行動」因應伊朗威脅。就在此時，一個號稱可反映美國國防部內部活動的「五角大廈披薩指數」顯示，美國國防在聖誕新年假期仍相當忙碌。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnike）今日（1/3）報導指出，一個名為「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）的網站顯示，五角大廈周邊的披薩店訂單活動在新年假期間增加，並將備戰狀態「DEFCON」（Defense Readiness Condition）調高成次高的4級。

廣告 廣告

「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）網站顯示，五角大廈周邊的披薩店訂單活動在新年假期間增加，並將備戰狀態「DEFCON」（Defense Readiness Condition）調高成次高的4級。翻攝pizzint.watch

另據名為「五角大廈披薩報告」（The Pentagon Pizza Report）的X平台帳號，五角大廈周遭披薩店的訂單量於12月29日凌晨2時左右激增。

俄羅斯衛星通訊社在報導中指出，社群媒體用戶認為，五角大廈周遭的披薩店訂單，似乎能反映全球所發生的軍事和地緣政治事件。

今年6月13日，以色列對伊朗發動突襲前，有網友發現五角大廈周遭的披薩訂單量在前一晚突然暴增，同志酒吧則是意外生意冷清，顯示五角大廈正挑燈夜戰，忙於處理緊急事件。

英國《衛報》當時報導指出，雖然從「披薩指數」觀察五角大廈動態並不科學，但此理論並不完全是網友捏造。整理餐廳和餐飲活動趨勢的網站「Takeout」先前也發現相關跡象。

據報導，以色列於2024年發射飛彈攻打伊朗時，周遭的披薩外送活動特別頻繁。有消息稱，美國於1989年出兵攻打巴拿馬時，外送至五角大廈的披薩是平日雙倍。美國1991年發動波灣戰爭前，披薩外送量再次出現高峰。據悉，五角大廈園區內雖然多間速食餐廳，但就是沒有披薩店。

伊朗國內近日連續爆發多日反政府示威，情勢緊繃。川普於美東時間2日凌晨近3點在自家社群Truth Social發文表示：「如果伊朗像往常一樣槍殺和平示威者，美國將前往營救。我們已做好充分準備，隨時可以行動。」

川普發文後不久，伊朗前國會議長、現任最高國家安全委員會秘書長的拉里賈尼（Ali Larijani）在伊朗政府封鎖的X平台上指控，以色列和美國正在煽動伊朗民眾示威，不過他未提出證據。

更多太報報導

年銷售量大跌8.6% 特斯拉拱手讓出電動車霸主寶座

2026開年首個交易日 美股漲跌不一、輝達收高

「美國準備好營救伊朗人」、「美國人顧好自己的士兵」 川普和伊朗高官隔空互嗆