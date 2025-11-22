要開戰了？美FAA警示飛越委內瑞拉上空航班

美國福特號航空母艦打擊群抵達拉美海域進行演習。路透社資料照片



美國和委內瑞拉的關係因美國出動軍隊打擊毒梟船而陷入高度緊張。美國聯邦航空總署（FAA）週五（11/21）警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空可能面臨「潛在危害局面」，並要求航班在飛越委國上空前72小時必須通報。

FAA表示，自從9月以來，委內瑞拉上空的衛星導航系統（GNSS）多次遭受干擾，導致航班飛行受到影響。此外，委國也出現「軍事戒備提升活動」。聲明中說：「委內瑞拉進行多項軍事演習，動員數以千計的軍隊和後備部隊。」

FAA指出，雖然目前沒有跡象顯示，委內瑞拉有意針對民航班機發動攻擊，但委國軍隊擁有先進戰機和多種武器，足以觸及在各種高度飛行的民航機。此外，飛行在低緯度的航班也有遭遇防空系統或防空飛彈攻擊的風險。FAA要求所有美國航空公司必須在航班飛越委內瑞拉上空前至少72小時通知官方。

美國自2019年起停飛直航委內瑞拉班次，但部分美國航空公司仍有南美航班飛越委內瑞拉上空。

美國航空公司（American Airlines）週五表示，已從10月起停止飛越委內瑞拉。達美航空（Delta Air Lines）也說已停飛一陣子。聯合航空（United Airlines）則尚未回應置評。

美軍過去數月以來多次動用武力，在加勒比海海域擊沉數艘疑似販運毒品的船隻。川普政府指控，這些船隻是來自委內瑞拉和其他拉美國家的毒品船。美軍更是出動包括福特號航空母艦和至少8艘其他軍艦以及F-35戰機逼近委內瑞拉。

美國總統川普近日揚言，不排除派美軍進入委內瑞拉打擊毒梟。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則是認為美國企圖推翻他的政權，警告將動員全民對抗美國。

