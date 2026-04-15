要降價了？立院初審通過 廢除藝文活動、競技比賽娛樂稅

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〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今初審通過「娛樂稅法」修正草案，廢除電影、藝文活動(戲劇、說書、舞蹈等)及競技比賽娛樂稅，僅保留舞廳或舞場、高爾夫球場娛樂稅，最高稅率分別為50%及20%，且授權地方政府可視情況停徵。

現行「娛樂稅法」規定，娛樂稅課徵項目有6項，包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。立院財委會今審查「娛樂稅法」修正草案，行政院本除高爾夫球場外，其餘項目上限稅率均「至少折半」，並授權地方政府可停徵藝文及競技比賽娛樂稅。

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不過，財委會今初審通過，廢除前4項娛樂稅，僅保留後2項娛樂稅，其中舞廳或舞場最高稅率不得超過50%，高爾夫球場最高稅率不得超過20%，另經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高稅率不得超過25%；此外，授權直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵娛樂稅，但須經當地民意機關通過，報財政部備查，且應訂明停徵期限。

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