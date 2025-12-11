要陳玉珍撤案！助理連署竟遭傅崐萁「查水表」 林楚茵轟：白色恐怖再現

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費案除罪化相關修法，引發怒火，有助理發起連署希望陳玉珍撤回提案，截至今（11日）上午11時為止，共計284位跨黨派助理連署。不過，民進黨立委林楚茵就指出，國民黨總召傅崐萁傳出「查水表」，想抓出誰連署，開轟「白色恐怖再現，傅氏王朝直接從花蓮移植到立法院，國民黨委員不保護自己助理，還要靠民進黨委員跟助理保護，真是可笑又可悲。」

林楚茵指出，國會助理連署反對陳玉珍的自肥法案，結果傳出國民黨總召傅崐萁「查水表」。「無風不起浪」，沒有起心動念哪裡會有傳言？國民黨再次用行動驗證什麼叫「台灣威權專制貪腐唯一品牌」，想抓出誰連署，「傅崐萁對助理查水表，就是白色恐怖再現，傅氏王朝直接從花蓮移植到立法院。」

廣告 廣告

林楚茵說，值得肯定的是，發起連署的民進黨立委助理們已經對外表示，絕對保密所有連署助理名單，「真是諷刺，國民黨委員不保護自己助理，還要靠民進黨委員跟助理保護，真是可笑又可悲。」

更多三立新聞網報導

助理費除罪化撤案連署！藍營內傳「要查誰有簽」 傅崐萁辦公室回應了

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

助理費除罪化鄭麗文不知情？陳玉珍扯「黨團自主」：今日會讓她知道過程

立委施壓撤簽助理費除罪化連署？陳玉珍稱「沒聽說」：歡迎工會找我討論

