要陳菊「好好養病」 柯文哲再喊廢監察院：預算刪光、不必修憲

民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）表示，陳菊如果健康狀況不行，就好好養病。他也說，監察院乾脆廢掉算了，趁這次總預算審查，就把其預算全部刪掉，「不一定要修改憲法」。（圖／李智為攝）

監察院長陳菊昨日請辭獲准，民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）表示，陳菊如果健康狀況不行，就好好養病。他也說，監察院乾脆廢掉算了，趁這次總預算審查，就把其預算全部刪掉，「不一定要修改憲法」。

柯文哲今出席「第五屆『眾智成城』博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」，被問及陳菊請辭一事，媒體詢問，是否要祝她早日康復？柯回應，都已經請假一年了，如果健康狀況不行，那就請辭好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」

是否覺得陳菊請假、領薪水的時間太久？柯文哲表示，所以現在不是要成立政務官的權利義務法案？因為事務官有請假規定，政務官沒有。

柯文哲指出，凡事不要以個案來處理，遇到個案時想想看，若變通案要怎麼處理，所以利用陳菊的案子，來建立政務官的權利義務法案，是合理的。

至於認為誰適合接任監察院長？柯文哲則說，監察院乾脆廢掉算了，就趁這次總預算審查，把監察院預算全部刪掉，不一定要修改憲法。

柯文哲強調，先有不成文法、慣例，最後才形成法令，現在修改憲法哪有可能？既然全世界大部分國家還是三權分立，就不要再搞什麼五權分立，這制度很奇怪，所以把監察院廢掉就好了。



