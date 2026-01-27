要霍諾德「爬慢一點」！賈永婕自曝攻頂101前2人約定 忍不住抱怨：不是說好要減速

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功徒手攀登台北101，創下紀錄。幕後推手、台北101董事長賈永婕今（27）日發文分享與霍諾德私下的對話，她指出，在霍諾德成功攻頂後的休息室裡，自己忍不住抱怨1件事。原來兩人早在去年就約定好，為了配合長達2小時的直播節目，希望霍諾德能爬慢一點，沒想到霍諾德雖然口頭答應，最後成績揭曉卻讓賈永婕直呼：「只多給我們1分鐘真的很大方」。

賈永婕回憶說，霍諾德早在去年9月就有試爬過台北101，那也是她和對方第一次見面。她當時好奇詢問：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」霍諾德聽完後僅聳聳肩，輕鬆地預估：「應該會在90分鐘左右！」展現出對這項挑戰的十足把握。

賈永婕聽到這個驚人的速度，立刻向霍諾德提出請求，「No you need to slow down your speed! We have two hours show!（不，你需要減慢你的速度！我們有兩小時的節目！）」。

「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬101大樓。（美聯社）

​霍諾德在25日正式登頂101後，2人在休息室碰面，賈永婕忍不住向霍諾德抱怨，「你不是答應我要減速嗎？」​沒想到，對方竟回答「我有啊」，這才發現對方所謂的減速，僅僅是從預估時間「多給1分鐘」！

這讓賈永婕好氣又好笑地驚呼：「My God 1 minute！只多給我們1分鐘真的很大方耶！」但也對霍諾德精準控制時間與體能的實力感到佩服不已。



