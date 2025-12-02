要預訂！饗賓開賣黑蒜雞湯、龍蝦兩吃 年菜外帶即刻開跑

生活中心／賴俊佑報導

開飯川食堂推出3款川味宴席菜。(圖／饗賓集團提供）

想吃辦桌菜不用等過年！饗賓集團旗下「開飯川食堂」和「真珠 台灣佳味」分別推出3道預訂菜，只要提前7天訂位並預約料理，醇香黑蒜土雞鍋、龍蝦雙饗宴通通吃得到；另外，饗賓集團旗下饗食天堂、果然匯、真珠 台灣佳味、開飯川食堂和饗泰多 泰式風格餐廳街推出外帶年菜，即日起開放預購。

饗賓集團表示，旗下中餐廳顧客約有9成以上會單點湯品，因此真珠、開飯預訂菜推出鮮鯧米粉、黑蒜雞湯等大菜，盼預定菜推出之後，讓消費者聚餐時，滿桌菜色更豐富，提供饕客選擇；另外，饗賓集團日前宣布饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年元旦起調整部分餐期價格，其他旗下餐廳品牌暫時不會調漲。

預訂才吃得到！開飯黑蒜土雞鍋、真珠龍蝦雙饗宴

「開飯川食堂」推出3款川味宴席菜，最適合暖身的「醇香黑蒜土雞鍋」特選小土雞及梅花排骨，與黑蒜頭、白胡椒粒、薑片細火慢燉，成就一鍋滿滿精華、香氣醇厚的珍饌，入口蒜香濃郁、肉質軟嫩多汁；「川味椒香鮮石斑」嚴選鮮美石斑魚，煎至金黃後與馬鈴薯片、蓮藕、川耳、娃娃菜等豐富食材，於麻辣湯底中慢煨入味，最後淋上花椒油與新鮮青花椒，色香味俱全；「椒香金蒜軟殼蟹」將鍋巴炸至米粒膨脹，呈現金黃酥香，同樣炸得金黃的軟殼蟹與鍋巴是絕妙搭配，再配上香甜的甜豆筴與洋蔥大火拌炒，每一口都散發濃郁香氣與多重口感。

真珠 台灣佳味推出3款御品功夫菜。(圖／饗賓集團提供）

「真珠 台灣佳味」推出3款御品功夫菜，「龍蝦雙饗宴」是含兩道美饌的龍蝦兩吃，「龍蝦鮮果匯」是將台灣辦桌經典菜色龍蝦沙拉與當令鮮果結合，鮮彈龍蝦肉與五彩繽紛的爽脆水果完美搭配，「龍蝦旬鮮鍋」將龍蝦頭以鮮味高湯慢熬，加入蔬菜、鮮蝦、蛤蜊與火鍋料大火滾出大海的鮮甜；「鮮鯧米粉海鮮鍋」於雞骨高湯中加入酥炸鯧魚、透抽及鮮蚵等食材慢火熬煮，吸吮時豐美的魚湯精華隨著米粉入口，料多味美令人滿足；「珍味功夫砂鍋魚」主廚先將厚切土魠魚酥炸至金黃酥脆，接著與炸蛋酥、蛋餃、蛤蜊、蝦子、鮮蔬層層堆疊於大白菜上，再以雞高湯佐特調沙茶醬料，湯頭鮮香濃郁。

果然匯「開運團聚蔬饗宴」。(圖／饗賓集團提供）

饗賓5大人氣Buffet、餐廳推出外帶年菜

人氣蔬食Buffet「果然匯」限量推出的「開運團聚蔬饗宴」包含9道精緻蔬食。過年必吃的「御品猴菇佛跳牆」匯集猴頭菇、栗子、芋頭等各式山珍，灌入蔬菜熬製而成的清甜高湯，湯鮮料豐。團圓必備的「開運榭黃獅子頭」經主廚以胡蘿蔔與豆腐特製榭黃醬汁，費時煨煮入味。還有象徵步步高升的「蒲燒漫蓮子米糕」醬燒特製純植素鰻，搭配蓮子與竹筍慢火蒸炊米糕，糯米吸滿麻油與荷葉清香，滋味飽滿豐盈。年節小點承載好運與運氣，「繽紛酪香脆麥球」以印度麥餅盛裝滑順酪梨醬與果乾，香脆與綿潤完美交融，「開運團聚蔬饗宴」9品售價5,188元，即日起至2月21日開放預購，提貨日期為2月16至2月18另外，也可彈性預購單道佳餚，「御品猴菇佛跳牆」、「金芋滿堂猴頭菇」、「蒲燒漫蓮子米糕」及「開運松露蘿蔔糕」提供單品販售。

饗食天堂「開運迎春御饗」。(圖／饗賓集團提供)

國民Buffet「饗食天堂」推出「開運迎春御饗」。包括集結五款海陸珍味的「珍饌極鮮五福海味」，以軟絲、烏魚子、港式臘腸、鮑魚磯煮、現燙甜白蝦呈現五福齊聚團圓美意。「富貴迎春紅蟳米糕」嚴選鮮甜肥美紅蟳，佐以特製清香醬汁細火拌煮，搭配用上乘糯米蒸製而成的米糕，霸氣喜迎新春。小朋友喜愛的「甜蜜豐收楓糖豬肋排」選用厚實多汁的豬肋排包裹楓糖醬汁慢烤入味，想再來點異國美味，經典法式名菜「紅運久久燴牛肉」讓牛肉吸附紅酒韻味與香氣，肉質軟嫩多汁。再加上「年年有餘清蒸石斑」、「御品干貝竹笙雞湯」、「大吉大利鹽焗雞」等好菜共9品，售價6,888元，即日起至2月6日開放預購，提貨日期為2月9日至2月20日。

開飯川食堂「馬到金來開運年菜組」。(圖／饗賓集團提供）

「開飯川食堂」推出「馬到金來開運年菜組」，能同時細品特選花膠與多樣美饌，灌入慢火熬燉精緻高湯的「御品花膠佛跳牆」，以及特選烏骨雞、人蔘、鮑魚粒、蟲草花、紅棗等中藥材慢火細燉的「鮮蔘珍珠鮑魚雞」，湯鮮料足，福氣滿盈補元氣。同樣取名喜慶吉祥的「鴻運乾燒海大鮮」，主廚運用酒釀將特級草蝦提鮮，再以特調醬汁快火收乾，「瑞氣清蒸海石斑」則上選極鮮海石斑，佐以鮮味魚露，再淋上熱燙香油，鮮味滿溢。一套8品可供6至8人享用，售價7,288元，12月1日至1月27日開放饗帶走線上訂購。

真珠 台灣佳味推出「駿馬迎春團圓宴」。(圖／饗賓集團提供）

人氣台菜品牌「真珠 台灣佳味｣推出「駿馬迎春團圓宴」，從象徵圓滿富足的「十全五味九孔鮑」、到香氣四溢的「鴻運蔥油鹽焗雞」，再到料多實在的「極品干貝佛跳牆」與年節必吃的「珍饌紅蟳鮮米糕」，道道皆是鮮、香、醇、厚的台味佳餚。還有以頂級XO醬大火翻炒蝦仁、干貝及松阪豬的「富貴XO醬饌三寶」，鮮香迷人風味大人小孩都喜愛。內含9道佳餚，可供8至10人享用，售價6,988元，12月1日至1月27日開放饗帶走線上訂購。

饗泰多推出「御饌泰饗圍爐宴」。(圖／饗賓集團提供）

「饗泰多 泰式風格餐廳」推出8品「御饌泰饗圍爐宴」，開胃料理「珍饌鮮貝海鮮涼拌」嚴選干貝搭配鮮甜海味，拌入特製泰式酸辣醬汁，風味爽口帶勁。「泰福氣酸菜蹄膀」以多種香料滷製豬腳，軟嫩彈牙、膠質豐厚，搭配酸辣開胃的泰式沾醬，鹹香層次與鮮明酸辣交織。「清香檸檬石斑魚」肉質細緻伴隨檸檬清香，是紅遍世界的泰式經典，8品年菜組合售價6,288元，12月1日至1月27日開放饗帶走線上訂購；另外，人氣菜色「黃咖哩軟殼蟹」、「冠軍月亮蝦餅」、「香茅烏骨雞湯」、「清香檸檬石斑魚」、「酥蝦香米糕」及「珍饌鮮貝海鮮涼拌」提供單品販售，輕鬆滿足泰式味蕾。

