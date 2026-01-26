要顧立雄為軍人追討戰鬥加給 徐巧芯：欠錢沒有在欠過年的

國民黨立委徐巧芯近日爆料，國軍去年籌組的無人機大隊，原先對官兵承諾是第一類戰鬥部隊，但從9月成軍以來，卻以「行政院尚未核定無人機戰鬥加給」為由，始終沒有給付戰鬥加給。徐巧芯今（26）日在立法院當面向國防部長顧立雄請託，希望能夠在過年前將這些戰鬥加給還給軍人。

徐巧芯當面請託顧立雄為軍人追討戰鬥加給。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天在立法院質詢顧立雄，她指出，國防部接下來的特別預算要買20萬架無人機，再加上現在其實也已經買了非常多數量的無人機，可是無人機的數量這麼多，但現在無人機大隊整體的編組都還沒有完成，而編組完成後應該要有的戰鬥加給，似乎也都還沒有。

無人機大隊從去年9月成立至今都領不到戰鬥加給。（圖／徐巧芯辦公室）

對此，顧立雄先表示如果後續通過，都會回溯補發，不過徐巧芯直言，「欠錢沒有在欠過年的」，而且不是這一兩個月的事情，從去年9月到現在已經快半年的時間，每個月2.4萬元，對於一些基層官兵來說，已經是筆不小的數字。

澎防部回應官兵「戰鬥加給預算卡在立法院」的錯誤訊息。（圖／徐巧芯辦公室）

針對徐巧芯為士官兵請命，顧立雄回應表示，會盡快處理，目前已經跟行政院人事行政總處約見面，他們同意後就可以回溯補發。徐巧芯順帶一提，澎防部在面對基層官兵對戰鬥加給回應中竟表示，「目前戰鬥加給卡在立法院」對此，顧立雄現場澄清，已經有預算，但要等人事總處執行。

