要飛日本看過來！羅一鈞提醒：日本流感瀕高峰「出國記得打疫苗」

疾管署署長羅一鈞今（25）日提醒，日本流感疫情正快速升溫，「快要達到高峰了！」，目前預估高峰落在耶誕節前後，計畫出國過節的民眾務必要先完成流感疫苗接種，以確保足夠保護力。

羅一鈞指出，疾管署持續掌握日本疫情，11月10日至16日當週，全日本定醫報告患者平均每家醫療機構為37.73例，本流感季首度突破30例警戒值，比去年提早1個月。有意前往日本的民眾，若還沒接種本季流感疫苗，務必要提前二週接種，以獲得足夠保護力。

疾管署分析，其中又以北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。且東京都平均每家醫療機構為44.75人，單週共計有1696所學校/機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

至於台灣，上週國內類流感門、急診就診人次計8萬5425人次，較前一週的9萬5037人次，再下降10.1%；疫情處於下降趨勢。

羅一鈞表示，雖然今年秋季流感自9、10月以來已有下降趨勢並脫離流行期，但隨著氣溫下降，預估國內流感可能在跨年前後再度升溫，下一波高峰可能落在農曆春節前後。為避免重演去年春節急診壅塞，健保署已規劃包括假日輕急症中心（UCC）及春節加成診療等措施，同時疾管署也會加購流感疫苗、抗病毒藥物等。

羅一鈞強調，如果疫情提前升溫，國內流感疫情有可能在12月上旬或中旬就會看到明顯上升趨勢。雖然今年公費流感疫苗打氣史上最好，但其中65歲以上長者接種率約47%，離設定目標的55%，還有30多萬人的距離，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種。

