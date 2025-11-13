要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！

日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。

引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上，被問到有關日相高市早苗不久發表、有關「中國對台灣動武、可能構成日本存亡危機事態」的言論，而且高市早苗本人還強調，自己所有發言皆符合日本政府看法，無意撤回或取消。

林劍表示，高市早苗公然發表「涉台露骨挑釁言論」，暗示日本動用武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還「執迷不悟、拒不撤回」，這些錯誤言行嚴重違背一中原則、中日四個政治精神和國際關係基本準則，就是在粗暴地干涉中國內政、侵犯中國主權。

「中方絕不容忍，日方必須立即收回惡劣言論，否則一切後果由日方承擔。」

中國外交部發言人林劍。（翻攝自CCTV新聞直播）

高市早苗的說法，不僅讓北京非常緊張且反彈，甚至還以回溯歷史為由，將抗戰期間許多歷史事件搬出來，指責日本過去歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略戰爭，就連著名九一八事變，也是以行使自衛權為由悍然製造，並進一步挑起侵華戰爭。

林劍回覆中還提到，高市早苗如今再提及所謂存亡危機事態，究竟是做何居心？是否想重蹈軍國主義覆轍？還是要再次和中國、或整個亞洲為敵，是否企圖顛覆戰後國際秩序？

中國最新航空母艦「福建艦」（右）在海南正式編列服役。（美聯社）

根據中國外交部的立場，臺灣屬於中國、要以何種方式解決臺灣問題，進而實現國家統一，那是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。如今日本當政者妄想介入台海事務，既是踐踏國際正義，更是公然挑釁戰後國際秩序，也是對中日關係的嚴重傷害。

「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在臺灣問題上玩火，玩火者必自焚。」

