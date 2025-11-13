要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。
引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上，被問到有關日相高市早苗不久發表、有關「中國對台灣動武、可能構成日本存亡危機事態」的言論，而且高市早苗本人還強調，自己所有發言皆符合日本政府看法，無意撤回或取消。
林劍表示，高市早苗公然發表「涉台露骨挑釁言論」，暗示日本動用武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還「執迷不悟、拒不撤回」，這些錯誤言行嚴重違背一中原則、中日四個政治精神和國際關係基本準則，就是在粗暴地干涉中國內政、侵犯中國主權。
「中方絕不容忍，日方必須立即收回惡劣言論，否則一切後果由日方承擔。」
高市早苗的說法，不僅讓北京非常緊張且反彈，甚至還以回溯歷史為由，將抗戰期間許多歷史事件搬出來，指責日本過去歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略戰爭，就連著名九一八事變，也是以行使自衛權為由悍然製造，並進一步挑起侵華戰爭。
林劍回覆中還提到，高市早苗如今再提及所謂存亡危機事態，究竟是做何居心？是否想重蹈軍國主義覆轍？還是要再次和中國、或整個亞洲為敵，是否企圖顛覆戰後國際秩序？
根據中國外交部的立場，臺灣屬於中國、要以何種方式解決臺灣問題，進而實現國家統一，那是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。如今日本當政者妄想介入台海事務，既是踐踏國際正義，更是公然挑釁戰後國際秩序，也是對中日關係的嚴重傷害。
「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在臺灣問題上玩火，玩火者必自焚。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 8 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 11 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個中廣新聞網 ・ 1 天前
軍方救災壓毀民車！卓榮泰喊一人賠一台 顧立雄霸氣回：絕不讓官兵承擔
宜蘭縣蘇澳市區日前因鳳凰颱風帶來的風雨而釀災，國軍AAV7兩棲突擊車救援時，壓毀兩輛拋錨路中的民車。行政院長卓榮泰則表示，他和國防部長顧立雄「一人賠一台」。顧立雄今（13）日則說，國防部會依法負賠償責任，一定不會讓任何辛勞救災的官兵，承擔任何責任。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
裝甲車救災毀2車！ 卓榮泰霸氣：我跟顧立雄1人賠1台
受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成不少民眾受困。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將2輛拋錨的休旅車輾成廢鐵。行政院長卓榮泰昨（12日）南下勘災時，鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
沈伯洋現身＂德國會＂作證 網友：中國敢去抓人嗎?
政治中心／台北報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"作為勇敢的台灣人，不會退縮"，他更以全英文，公布自身處境，影片在網路瘋傳，就有網友諷刺"中國敢進去抓人嗎？"民視 ・ 8 小時前
史上最久！美國政府關門43天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 1 天前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 1 天前