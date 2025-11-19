要黃國昌選新北選到底？蘇巧慧回應了

▲民眾黨主席黃國昌說，民進黨勢必會見縫插針，但民進黨立委蘇巧慧駁斥，從未透過任何管道希望誰能選到底。（圖／記者葉政勳攝，2025.09.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，針對藍白在明年新北市長選舉的合作，黃國昌說，民進黨勢必會見縫插針，已確定代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧，就曾透過各種管道希望他選到底。不過蘇巧慧駁斥，從未透過任何管道希望誰能選到底。

蘇巧慧指出，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好，她會用在國會的好表現和地方的好政績，來爭取一個為400萬新北市民服務的機會。

廣告 廣告

蘇巧慧強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，因此她持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰。至於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

黃國昌今在記者會上說，藍白合作的過程中，「我跟你保證，民進黨也一定會見縫插針，像蘇巧慧、蘇委員，她透過好多管道來鼓勵我，說『黃國昌你一定要選、你一定要選到底，強力支援』，她為什麼這樣子講？我心裡會不明白嗎？我當然明白，但是如同我所說的，我們還是要回到我們為什麼要做這件事情的初衷。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白不會讓民進黨見縫插針 黃國昌爆：蘇巧慧一直要我新北選到底

鄭黃會今登場！傅崐萁也陪同出席 黃國昌讚：我在立法院的好同事

藍白合加入柯文哲？黃國昌：民進黨司法追殺 留時間讓他專心面對