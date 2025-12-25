要「手機變大」，還是「平板變小」？Apple 摺機選擇後者，闊大摺新形態

文章來源：Qooah.com

Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 的外屏尺寸引發熱議，其 5.3 吋的規格甚至小於已停產的 5.4 吋 iPhone mini，較市場預期更為小巧。這一緊湊設計背後，是 Apple 對摺疊屏核心體驗的獨特考量。

iPhone Fold 採用「闊摺疊」設計思路，內屏比例接近 4:3，這一比例為功能移植奠定了基礎。Apple 借此將 iPadOS 中成熟的多任務處理功能無縫遷移至摺疊屏，讓內屏成為名副其實的核心體驗區，專注滿足用戶高效辦公、分屏操作等需求。

從設計邏輯來看，若外屏採用傳統修長形態，展開後的內屏會趨近正方形，嚴重影響影片播放、多任務等場景的使用體驗。反之，優先保障內屏矩形比例的合理性，必然導致外屏更寬或尺寸縮小。Apple 顯然選擇了後者，有意摒棄「外屏為主力」的常規思路，引導用戶更多使用內屏。

業內預測，這種以核心功能為導向的闊摺疊設計或將掀起行業風潮，後續 Android 陣營也有望推出同類機型，摺疊屏市場或將迎來新的設計變革。