要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言

印度德里近日發生一起震驚社會的兇殺案，一名年僅27歲、懷孕四個月的德里警方特警隊女警卡賈爾·喬杜里（Kajal Chaudhary），於1月22日在家中遭丈夫安庫爾（Ankur）殘忍毆打並以沉重啞鈴重擊頭部，重傷送醫後與死神搏鬥五天，最終於1月27日不治身亡。

根據當地媒體報導，警方指出，案發地點位於西德里莫漢花園的租住公寓。嫌犯安庫爾為國防部職員，任職於德里軍營，案發數小時後即被警方逮捕，目前已被司法拘留，並正式以謀殺罪立案調查。

死者的哥哥尼基爾（Nikhil）為德里警方議會街警察局警員，他回憶，案發當天曾接到安庫爾的來電，要求他「勸勸你妹妹」。尼基爾隨即撥電話給卡賈爾，通話過程中她罕見地向家人傾訴長期遭受的家庭暴力。

然而通話途中安庫爾突然奪走卡賈爾的手機，並在電話中冷血地對尼基爾說：「把通話錄下來，這會成為警方的證據。我現在就要殺了她，警察也拿我沒辦法。」隨後尼基爾在電話另一端聽見妹妹的尖叫聲，通話戛然而止。不到五分鐘後，安庫爾再次來電，僅冷冷地說：「她死了，來醫院吧。」

家屬指控，卡賈爾婚後長期遭受丈夫及婆家成員的精神與肢體虐待，並不斷被索取嫁妝。尼基爾表示，即便在懷孕期間，妹妹仍被要求獨自承擔繁重家務。

卡賈爾的父親拉凱什指出，婚禮時已提供摩托車、金飾與現金，但對方仍持續施壓索取更多財物，甚至聲稱「若娶別人可得到汽車」。卡賈爾的母親則表示，全家為婚禮耗資約200萬盧比（約68.9萬新台幣），並背負貸款，而安庫爾還曾向女兒索取50萬盧比（約17.2萬新台幣）。

約五個月前，卡賈爾曾被丈夫打耳光，哥哥一度勸她返家，但在安庫爾道歉並發誓不再施暴後，她選擇繼續和安庫爾相處。警方調查指出，夫妻雙方因貸款、家庭支出與經濟壓力頻繁爭吵。案發當天，安庫爾疑先將卡賈爾的頭撞向門框，再以啞鈴多次攻擊，造成致命傷害。

卡賈爾於2022年加入德里警方，現為特警隊成員，與安庫爾於2023年結婚，育有一名一歲半的兒子。目前孩子由外祖父母照顧。尼基爾悲痛表示：「她的兒子現在還不知道發生了什麼事。等他長大了，我們才會告訴他真相。」



